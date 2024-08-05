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Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор - РИА Новости, 05.08.2024
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05:20 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/ssha-1964055767.html
Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор
Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор - РИА Новости, 05.08.2024
Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор
Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T05:20
2024-08-05T05:20
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с изображениями четырёх бывших американских лидеров. Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Мемориал был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США. "Там (на горе Рашмор - ред.) есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена", - заявила Пелоси в интервью телеканалу CBS News. Пелоси добавила, что Байден является "последовательным" президентом, а среди его достижений она отметила его "сильное" руководство саммитом НАТО.
https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html
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в мире, сша, нэнси пелоси, джо байден, джордж вашингтон, нато
В мире, США, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Джордж Вашингтон, НАТО
Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Пелоси считает, что Байден заслужил свой портрет на горе Рашмор

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с изображениями четырёх бывших американских лидеров.
Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Мемориал был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США.
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"Там (на горе Рашмор - ред.) есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена", - заявила Пелоси в интервью телеканалу CBS News.
Пелоси добавила, что Байден является "последовательным" президентом, а среди его достижений она отметила его "сильное" руководство саммитом НАТО.
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В миреСШАНэнси ПелосиДжо БайденДжордж ВашингтонНАТО
 
 
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