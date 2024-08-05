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Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор - РИА Новости, 05.08.2024

Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T05:20

2024-08-05T05:20

2024-08-05T05:20

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с изображениями четырёх бывших американских лидеров. Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Мемориал был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США. "Там (на горе Рашмор - ред.) есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена", - заявила Пелоси в интервью телеканалу CBS News. Пелоси добавила, что Байден является "последовательным" президентом, а среди его достижений она отметила его "сильное" руководство саммитом НАТО.

https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html

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в мире, сша, нэнси пелоси, джо байден, джордж вашингтон, нато