https://ria.ru/20240805/ssha-1964055767.html
Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор
Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор - РИА Новости, 05.08.2024
Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор
Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T05:20
2024-08-05T05:20
2024-08-05T05:20
в мире
сша
нэнси пелоси
джо байден
джордж вашингтон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817658035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb476806e1c05ad2470e8438a799a03a.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с изображениями четырёх бывших американских лидеров. Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Мемориал был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США. "Там (на горе Рашмор - ред.) есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена", - заявила Пелоси в интервью телеканалу CBS News. Пелоси добавила, что Байден является "последовательным" президентом, а среди его достижений она отметила его "сильное" руководство саммитом НАТО.
https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html
https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817658035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5438908d6da1fb4e7de0d6a9a915c2b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нэнси пелоси, джо байден, джордж вашингтон, нато
В мире, США, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Джордж Вашингтон, НАТО
Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор
Пелоси считает, что Байден заслужил свой портрет на горе Рашмор