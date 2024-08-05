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"Военные в шоке": в США предупредили об угрозе национальной безопасности - РИА Новости, 05.08.2024
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01:49 05.08.2024 (обновлено: 08:46 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/ssha-1964046815.html
"Военные в шоке": в США предупредили об угрозе национальной безопасности
"Военные в шоке": в США предупредили об угрозе национальной безопасности - РИА Новости, 05.08.2024
"Военные в шоке": в США предупредили об угрозе национальной безопасности
Существующие на сегодняшний день в США лазерные системы не могут использоваться для подавления гиперзвуковых ракет, пишет National Interest. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T01:49
2024-08-05T08:46
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Существующие на сегодняшний день в США лазерные системы не могут использоваться для подавления гиперзвуковых ракет, пишет National Interest."Главным ограничивающим фактором лазеров является их мощность, которая &lt;...&gt; должна достигать не менее тысячи киловатт. Это более чем в три раза превышает мощность самой современной развернутой тактической лазерной системы", — говорится в публикации.Помимо этого, в журнале отметили, что проблемой в использовании лазерных установок могут быть различные вещества, находящиеся в атмосфере, такие как водяной пар, песок, дым, оказывающие рассеивающее воздействие на лазерные лучи."Военные в шоке. &lt;...&gt; Несмотря на различные достижения, &lt;...&gt; современные лазерные системы пока не могут похвастаться надежностью против гиперзвуковых ракет", — утверждается в статье.В мае заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл заявил, что США не обладают адекватной защитой против гиперзвукового оружия. Отвечая на вопрос о гипотетической ситуации "запуска гиперзвуковой ракеты из Мурманска со скоростью шесть тысяч миль в час", военный отметил, что Пентагону не хватает систем для эффективной борьбы с такими угрозами в конечной фазе полета ракеты.
https://ria.ru/20240321/oruzhie-1934482802.html
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
"Военные в шоке": в США предупредили об угрозе национальной безопасности

NI: существующие в США лазеры плохо подходят для борьбы с гиперзвуковым оружием

CC BY 2.0 / Office of Naval Research / Laser Weapon System (LaWS)Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
CC BY 2.0 / Office of Naval Research / Laser Weapon System (LaWS)
Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Существующие на сегодняшний день в США лазерные системы не могут использоваться для подавления гиперзвуковых ракет, пишет National Interest.
"Главным ограничивающим фактором лазеров является их мощность, которая <...> должна достигать не менее тысячи киловатт. Это более чем в три раза превышает мощность самой современной развернутой тактической лазерной системы", — говорится в публикации.
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Помимо этого, в журнале отметили, что проблемой в использовании лазерных установок могут быть различные вещества, находящиеся в атмосфере, такие как водяной пар, песок, дым, оказывающие рассеивающее воздействие на лазерные лучи.
«
"Военные в шоке. <...> Несмотря на различные достижения, <...> современные лазерные системы пока не могут похвастаться надежностью против гиперзвуковых ракет", — утверждается в статье.
В мае заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл заявил, что США не обладают адекватной защитой против гиперзвукового оружия. Отвечая на вопрос о гипотетической ситуации "запуска гиперзвуковой ракеты из Мурманска со скоростью шесть тысяч миль в час", военный отметил, что Пентагону не хватает систем для эффективной борьбы с такими угрозами в конечной фазе полета ракеты.
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