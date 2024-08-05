"Военные в шоке": в США предупредили об угрозе национальной безопасности
NI: существующие в США лазеры плохо подходят для борьбы с гиперзвуковым оружием
CC BY 2.0 / Office of Naval Research / Laser Weapon System (LaWS)Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Существующие на сегодняшний день в США лазерные системы не могут использоваться для подавления гиперзвуковых ракет, пишет National Interest.
"Главным ограничивающим фактором лазеров является их мощность, которая <...> должна достигать не менее тысячи киловатт. Это более чем в три раза превышает мощность самой современной развернутой тактической лазерной системы", — говорится в публикации.
Помимо этого, в журнале отметили, что проблемой в использовании лазерных установок могут быть различные вещества, находящиеся в атмосфере, такие как водяной пар, песок, дым, оказывающие рассеивающее воздействие на лазерные лучи.
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"Военные в шоке. <...> Несмотря на различные достижения, <...> современные лазерные системы пока не могут похвастаться надежностью против гиперзвуковых ракет", — утверждается в статье.
В мае заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл заявил, что США не обладают адекватной защитой против гиперзвукового оружия. Отвечая на вопрос о гипотетической ситуации "запуска гиперзвуковой ракеты из Мурманска со скоростью шесть тысяч миль в час", военный отметил, что Пентагону не хватает систем для эффективной борьбы с такими угрозами в конечной фазе полета ракеты.