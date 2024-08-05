https://ria.ru/20240805/ssha-1964025388.html

Никто не хотел умирать: набор в армию не увеличила даже грудь звезды

Никто не хотел умирать: набор в армию не увеличила даже грудь звезды - РИА Новости, 05.08.2024

Никто не хотел умирать: набор в армию не увеличила даже грудь звезды

В то время как западные стратеги каждый день выдают нам мощные стратегии своего военного доминирования, реальность подкинула им неприятный сюрприз. В... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T08:00

2024-08-05T08:00

2024-08-05T08:02

сша

россия

дуэйн джонсон

китай

министерство обороны сша

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1964029521_0:0:1035:583_1920x0_80_0_0_bcc9689d6229ee7abc6d05b9b0852de2.jpg

В то время как западные стратеги каждый день выдают нам мощные стратегии своего военного доминирования, реальность подкинула им неприятный сюрприз. В американскую армию, официально самую богатую, навороченную и, как сказал бы Трамп, "супер-пупер" армию, люди идти не хотят. То есть по расписанию у американцев то война с Россией, то война с Китаем, а по факту воевать некем.Отрешимся от сладких грез голливудской фабрики, в которых доблестные морпехи ежеминутно одолевают полчища инопланетян, монстров и зомби. Посмотрим, что на деле происходит с набором в Вооруженные силы США. Целевые цифры набора не выполняются десять лет подряд, причем с каждым годом показатели деградируют.В 2023 году военно-воздушные силы, суперэлита Вооруженных сил США, недосчитались по разным структурам от 10 до 40 процентов рекрутов. Армия недобрала больше десяти процентов людей, армейский резерв — почти 40 процентов. Легендарный морской флот США недобрал от 20 до 45 процентов людей.В попытке как-то улучшить показатели командование решило привлечь для раскрутки голливудскую звезду и героя многочисленных интернет-мемов актера Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала. Пентагон сделал его амбассадором американской армии. Предполагалось, что Джонсон, у которого больше полумиллиарда подписчиков в соцсетях, напишет пять постов и получит за каждый по миллиону долларов. Прочитав эти посты, молодежь вдохновится и пойдет на службу.Нет необходимости, наверное, уточнять, что сам Джонсон в армии никогда не служил. Это просто большой лысый дядька с очень большими деньгами. Еще он умеет крутить сосками: в фильме "Путешествие-2: Таинственный остров" он даже отбрасывает ими ягоды. В общем, самое то, что нужно для американской армии.В результате из сделки века ничего не вышло. Джонсон опубликовал всего два поста, а эффект от них оказался отрицательным: армия после этой рекламы не приобрела ни одного рекрута и только потеряла 38 человек. Сейчас Пентагон выкатил иск Джонсону на 11 миллионов долларов, отцы-командиры разочарованы.Шутки шутками, но люди в американские ВС добровольно не идут. Не помогают ни грудные мышцы Дуэйна Джонсона, ни внушительные зарплаты — во флоте повысили выплаты до 140 тысяч в год, но там все равно огромный недобор.Требования к рекрутам снижаются каждый год — все меньше внимания обращают на физподготовку и на IQ, берут всех, обещают американское гражданство, всевозможные бонусы, стипендии в лучших вузах страны, бесплатное медобслуживание, любые операции и даже смену пола за госсчет. Во флоте подняли призывной возраст до 41 года. Но люди прекрасно видят, что руководство грезит о большой войне, а значит, за все эти бонусы придется расплачиваться собственной жизнью.Дело в том, что облик современной войны стремительно изменился, и теперь территорий, пригодных для американского сафари, в мире практически не осталось. На Ближнем Востоке американские солдаты регулярно получают по своим базам удары ракетами и беспилотниками. На Украине американские наемники, приехавшие туда поохотиться, с изумлением увидели, что их убивают.Все это было неожиданно — в США целые поколения росли уверенными в том, что их военные просто непобедимы. Теперь это не так: американских бойцов начали уничтожать по всему миру, все это прекрасно видят, и в армию никто не торопится.Сегодня людей в американских ВС не хватает до такой степени, что в стране стали говорить о возобновлении обязательного призыва в армию. На наших глазах рухнул еще один миф — о профессиональной армии, которая может решить все боевые задачи. Как оказалось, она не может — особенно если элита страны делает все, чтобы устроить мировую войну.Светлоликие адепты профессиональных армий, наверное, удивятся, но на самом деле обязательный призыв в армию в США существует. Полвека назад, после проигранной вьетнамской войны и массовых бунтов граждан, президент Никсон был вынужден просто поставить его на паузу. Однако в любой момент его можно возобновить — стоит только заявить, что "страна в опасности".Проблема была с постановкой на учет — американские мужчины призывного возраста совершенно не спешили выполнять гражданский долг и вносить свои данные во всеамериканскую систему учета. Хотя по закону сообщать о себе обязаны абсолютно все молодые мужчины, находящиеся на территории США, — и мигранты без гражданства, и люди с инвалидностью, и даже трансгендеры, сменившие пол с мужского на женский.Однако сейчас эта проблема решается. В июне республиканцы в конгрессе приняли закон об автоматической постановке на военный учет всех мужчин от 18 до 26 лет. Предполагалось, что демократический сенат этот закон зарубит. Однако пока что там предлагают закон расширить и автоматом ставить на учет не только мужчин, но и женщин.Все это выглядит как подготовка к возвращению обязательного призыва в армию. Вот только вряд ли это поможет увеличить число новобранцев — лететь на другой конец света и там бесславно гибнуть за интересы богатеев типа того же Скалы Джонсона — такая себе перспектива.

https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

https://ria.ru/20240707/ssha-1957862512.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

сша, россия, дуэйн джонсон, китай, министерство обороны сша, аналитика