"Дни сочтены". На Западе испугались катастрофы в Донбассе
Меркурис: дни украинской обороны в Южном Донбассе сочтены
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинская оборона в Южном Донбассе может полностью рухнуть, предположил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
"Мне кажется, что дни <…> украинской обороны в Южном Донбассе сочтены и что кризис, развивающийся в этом районе, возможно, в некотором роде самый серьезный, с которым сталкивалась Украина", — сказал он.
По словам эксперта, российские войска продвигаются дальше на запад, к следующей дороге снабжения. В результате на этом направлении развивается крупный оперативный кризис для ВСУ, пояснил Меркурис.
"Если вся эта территория рухнет, если Угледар будет захвачен, если ВСУ будут окружены, если все основные пути снабжения будут перерезаны, что ж, это будет катастрофой для Украины, и ситуация может стать очень плохой не только на юге Донбасса, но и потенциально по всей южной линии фронта", — заключил он.
Согласно сегодняшней сводке Минобороны, за прошедшие сутки Южная группировка российских войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение 24-й, 28-й, 54-й механизированным, 72-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Трудовое, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское в ДНР. Украинская армия потеряла в этих боях более 600 солдат и два десятка единиц техники.