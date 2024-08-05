https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964218328.html

"Дни сочтены". На Западе испугались катастрофы в Донбассе

"Дни сочтены". На Западе испугались катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 05.08.2024

"Дни сочтены". На Западе испугались катастрофы в Донбассе

Украинская оборона в Южном Донбассе может полностью рухнуть, предположил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:40

2024-08-05T16:40

2024-08-05T21:18

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинская оборона в Южном Донбассе может полностью рухнуть, предположил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Мне кажется, что дни <…> украинской обороны в Южном Донбассе сочтены и что кризис, развивающийся в этом районе, возможно, в некотором роде самый серьезный, с которым сталкивалась Украина", — сказал он.По словам эксперта, российские войска продвигаются дальше на запад, к следующей дороге снабжения. В результате на этом направлении развивается крупный оперативный кризис для ВСУ, пояснил Меркурис."Если вся эта территория рухнет, если Угледар будет захвачен, если ВСУ будут окружены, если все основные пути снабжения будут перерезаны, что ж, это будет катастрофой для Украины, и ситуация может стать очень плохой не только на юге Донбасса, но и потенциально по всей южной линии фронта", — заключил он.Согласно сегодняшней сводке Минобороны, за прошедшие сутки Южная группировка российских войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение 24-й, 28-й, 54-й механизированным, 72-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Трудовое, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское в ДНР. Украинская армия потеряла в этих боях более 600 солдат и два десятка единиц техники.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964191481.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964182489.html

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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, угледар, украина