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Беженец рассказал, как российские военные защищали жителей Торецка - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:32 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964053692.html
Беженец рассказал, как российские военные защищали жителей Торецка
Беженец рассказал, как российские военные защищали жителей Торецка - РИА Новости, 05.08.2024
Беженец рассказал, как российские военные защищали жителей Торецка
Российские военные с автоматами вступали в бой против БТР украинских войск в пригороде Торецка, чтобы не позволить высадиться десанту ВСУ, рассказал РИА Новости РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T04:32
2024-08-05T04:32
специальная военная операция на украине
торецк
нью-йорк (город)
юрий мухин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Российские военные с автоматами вступали в бой против БТР украинских войск в пригороде Торецка, чтобы не позволить высадиться десанту ВСУ, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Нью-Йорк (до 2021 года Новгородское). Мухин с семьей более двух лет жил у линии фронта под Торецком, где ВСУ устроили серьезный укрепрайон. Беженец рассказал, что российские военные защищали жителей села. В частности, военнослужащие ночью по очереди выходили в караул, чтобы не позволить украинским войскам подойти к домам мирных жителей. "Было трижды, что они выходили на (украинский - ред.) БТР, выходили с одними автоматами, чтобы не высадили десант (ВСУ - ред.), ночью по очереди караулили, чтобы никто не подошел, охраняли нас, а потом уже выводить нас начали", - сказал собеседник агентства. Мухин вспомнил свою встречу с российскими военными. "Они на детей моих смотрят, говорят: "Мы детей пришли освобождать. У нас у самих дома дети", - поделился беженец.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html
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торецк
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торецк, нью-йорк (город), юрий мухин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Торецк, Нью-Йорк (город), Юрий Мухин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Беженец рассказал, как российские военные защищали жителей Торецка

Беженец Мухин: российские военные с автоматами вступали в бой против БТР ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Российские военные с автоматами вступали в бой против БТР украинских войск в пригороде Торецка, чтобы не позволить высадиться десанту ВСУ, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Нью-Йорк (до 2021 года Новгородское).
Мухин с семьей более двух лет жил у линии фронта под Торецком, где ВСУ устроили серьезный укрепрайон. Беженец рассказал, что российские военные защищали жителей села. В частности, военнослужащие ночью по очереди выходили в караул, чтобы не позволить украинским войскам подойти к домам мирных жителей.
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"Было трижды, что они выходили на (украинский - ред.) БТР, выходили с одними автоматами, чтобы не высадили десант (ВСУ - ред.), ночью по очереди караулили, чтобы никто не подошел, охраняли нас, а потом уже выводить нас начали", - сказал собеседник агентства.
Мухин вспомнил свою встречу с российскими военными.
"Они на детей моих смотрят, говорят: "Мы детей пришли освобождать. У нас у самих дома дети", - поделился беженец.
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Специальная военная операция на УкраинеТорецкНью-Йорк (город)Юрий МухинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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