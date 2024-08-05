https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964053692.html

Беженец рассказал, как российские военные защищали жителей Торецка

Беженец рассказал, как российские военные защищали жителей Торецка - РИА Новости, 05.08.2024

Беженец рассказал, как российские военные защищали жителей Торецка

Российские военные с автоматами вступали в бой против БТР украинских войск в пригороде Торецка, чтобы не позволить высадиться десанту ВСУ, рассказал РИА Новости РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T04:32

2024-08-05T04:32

2024-08-05T04:32

специальная военная операция на украине

торецк

нью-йорк (город)

юрий мухин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Российские военные с автоматами вступали в бой против БТР украинских войск в пригороде Торецка, чтобы не позволить высадиться десанту ВСУ, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Нью-Йорк (до 2021 года Новгородское). Мухин с семьей более двух лет жил у линии фронта под Торецком, где ВСУ устроили серьезный укрепрайон. Беженец рассказал, что российские военные защищали жителей села. В частности, военнослужащие ночью по очереди выходили в караул, чтобы не позволить украинским войскам подойти к домам мирных жителей. "Было трижды, что они выходили на (украинский - ред.) БТР, выходили с одними автоматами, чтобы не высадили десант (ВСУ - ред.), ночью по очереди караулили, чтобы никто не подошел, охраняли нас, а потом уже выводить нас начали", - сказал собеседник агентства. Мухин вспомнил свою встречу с российскими военными. "Они на детей моих смотрят, говорят: "Мы детей пришли освобождать. У нас у самих дома дети", - поделился беженец.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html

https://ria.ru/20240726/nyu-york-1962068509.html

торецк

нью-йорк (город)

россия

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торецк, нью-йорк (город), юрий мухин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия