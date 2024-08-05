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В Совфеде закрыли приемную арестованного сенатора Савельева - РИА Новости, 05.08.2024
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11:51 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/sovfedja-1964113797.html
В Совфеде закрыли приемную арестованного сенатора Савельева
В Совфеде закрыли приемную арестованного сенатора Савельева - РИА Новости, 05.08.2024
В Совфеде закрыли приемную арестованного сенатора Савельева
Приёмная арестованного сенатора от исполнительной власти Тульской области Дмитрия Савельева в здании Совета Федерации закрыта, но табличка с его именем до сих... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:51
2024-08-05T11:51
россия
тула
тульская область
дмитрий савельев
дмитрий миляев
игорь краснов
совет федерации рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приёмная арестованного сенатора от исполнительной власти Тульской области Дмитрия Савельева в здании Совета Федерации закрыта, но табличка с его именем до сих пор висит, передает корреспондент РИА Новости. На месте не оказалось также и аппарата арестованного сенатора. Аппарата его коллеги, сенатора от законодательной власти Тулы Марины Левиной, как и ее самой, в кабинете не было. Сама Левина ранее в беседе с РИА Новости заявила, что все сенаторы были в шоке от задержания Савельева. По ее словам, он активно продвигал в представляемом регионе социальную сферу и был человеком высочайшей социальной ответственности: "строил и ремонтировал детские дома, больницы, восстанавливал учреждения культуры". Изменений на странице Савельева на сайте Совета Федерации также нет. Его полномочия оканчиваются в сентябре 2024 года, если их не переподтвердят. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ранее включал Савельева в список кандидатов в СФ в случае своего назначения главой региона на выборах в сентябре 2024 года. Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совфед дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, для изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его до 2 октября.
https://ria.ru/20240805/zaschita-1964113290.html
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россия, тула, тульская область, дмитрий савельев, дмитрий миляев, игорь краснов, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева, происшествия
Россия, Тула, Тульская область, Дмитрий Савельев, Дмитрий Миляев, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Дело сенатора Савельева, Происшествия
В Совфеде закрыли приемную арестованного сенатора Савельева

Приемная Савельева в здании Совфеда закрыта, но табличка с его именем висит

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приёмная арестованного сенатора от исполнительной власти Тульской области Дмитрия Савельева в здании Совета Федерации закрыта, но табличка с его именем до сих пор висит, передает корреспондент РИА Новости.
На месте не оказалось также и аппарата арестованного сенатора. Аппарата его коллеги, сенатора от законодательной власти Тулы Марины Левиной, как и ее самой, в кабинете не было. Сама Левина ранее в беседе с РИА Новости заявила, что все сенаторы были в шоке от задержания Савельева. По ее словам, он активно продвигал в представляемом регионе социальную сферу и был человеком высочайшей социальной ответственности: "строил и ремонтировал детские дома, больницы, восстанавливал учреждения культуры".
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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Изменений на странице Савельева на сайте Совета Федерации также нет. Его полномочия оканчиваются в сентябре 2024 года, если их не переподтвердят. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ранее включал Савельева в список кандидатов в СФ в случае своего назначения главой региона на выборах в сентябре 2024 года.
Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совфед дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками.
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По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, для изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дело возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его до 2 октября.
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РоссияТулаТульская областьДмитрий СавельевДмитрий МиляевИгорь КрасновСовет Федерации РФСледственный комитет России (СК РФ)Дело сенатора СавельеваПроисшествия
 
 
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