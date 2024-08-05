В Совфеде закрыли приемную арестованного сенатора Савельева
Приемная Савельева в здании Совфеда закрыта, но табличка с его именем висит
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приёмная арестованного сенатора от исполнительной власти Тульской области Дмитрия Савельева в здании Совета Федерации закрыта, но табличка с его именем до сих пор висит, передает корреспондент РИА Новости.
На месте не оказалось также и аппарата арестованного сенатора. Аппарата его коллеги, сенатора от законодательной власти Тулы Марины Левиной, как и ее самой, в кабинете не было. Сама Левина ранее в беседе с РИА Новости заявила, что все сенаторы были в шоке от задержания Савельева. По ее словам, он активно продвигал в представляемом регионе социальную сферу и был человеком высочайшей социальной ответственности: "строил и ремонтировал детские дома, больницы, восстанавливал учреждения культуры".
Изменений на странице Савельева на сайте Совета Федерации также нет. Его полномочия оканчиваются в сентябре 2024 года, если их не переподтвердят. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ранее включал Савельева в список кандидатов в СФ в случае своего назначения главой региона на выборах в сентябре 2024 года.
Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совфед дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, для изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дело возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его до 2 октября.