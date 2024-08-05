https://ria.ru/20240805/sovfedja-1964113797.html

В Совфеде закрыли приемную арестованного сенатора Савельева

В Совфеде закрыли приемную арестованного сенатора Савельева - РИА Новости, 05.08.2024

В Совфеде закрыли приемную арестованного сенатора Савельева

Приёмная арестованного сенатора от исполнительной власти Тульской области Дмитрия Савельева в здании Совета Федерации закрыта, но табличка с его именем до сих... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:51

2024-08-05T11:51

2024-08-05T11:51

россия

тула

тульская область

дмитрий савельев

дмитрий миляев

игорь краснов

совет федерации рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приёмная арестованного сенатора от исполнительной власти Тульской области Дмитрия Савельева в здании Совета Федерации закрыта, но табличка с его именем до сих пор висит, передает корреспондент РИА Новости. На месте не оказалось также и аппарата арестованного сенатора. Аппарата его коллеги, сенатора от законодательной власти Тулы Марины Левиной, как и ее самой, в кабинете не было. Сама Левина ранее в беседе с РИА Новости заявила, что все сенаторы были в шоке от задержания Савельева. По ее словам, он активно продвигал в представляемом регионе социальную сферу и был человеком высочайшей социальной ответственности: "строил и ремонтировал детские дома, больницы, восстанавливал учреждения культуры". Изменений на странице Савельева на сайте Совета Федерации также нет. Его полномочия оканчиваются в сентябре 2024 года, если их не переподтвердят. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев ранее включал Савельева в список кандидатов в СФ в случае своего назначения главой региона на выборах в сентябре 2024 года. Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совфед дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, для изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его до 2 октября.

https://ria.ru/20240805/zaschita-1964113290.html

https://ria.ru/20240804/savelev-1963940798.html

https://ria.ru/20240802/senator-1963707930.html

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тула

тульская область

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россия, тула, тульская область, дмитрий савельев, дмитрий миляев, игорь краснов, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева, происшествия