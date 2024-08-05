https://ria.ru/20240805/sovfed-1964243116.html
Совфед принял более 200 законов, связанных с СВО
Совфед принял более 200 законов, связанных с СВО - РИА Новости, 05.08.2024
Совфед принял более 200 законов, связанных с СВО
Совет Федерации принял 238 законов, связанных с темой специальной военной операции, нужно продолжать эту работу, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:03
2024-08-05T18:03
2024-08-05T18:03
специальная военная операция на украине
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Совет Федерации принял 238 законов, связанных с темой специальной военной операции, нужно продолжать эту работу, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "По теме законодательного обеспечения специальной военной операции, вот, с момента ее начала было принято 238 законов, в эту сессию - 15, то есть основную часть законов мы приняли в диалоге с Министерством обороны, с фондом "Защитники Отечества", с самими командирами и бойцами, но тем не менее, я считаю, эту работу надо продолжать, точечно донастраивать", - сказала Матвиенко.
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россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Совфед принял более 200 законов, связанных с СВО
Матвиенко: Совфед принял 238 законов, связанных с темой спецоперации
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Совет Федерации принял 238 законов, связанных с темой специальной военной операции, нужно продолжать эту работу, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"По теме законодательного обеспечения специальной военной операции, вот, с момента ее начала было принято 238 законов, в эту сессию - 15, то есть основную часть законов мы приняли в диалоге с Министерством обороны, с фондом "Защитники Отечества", с самими командирами и бойцами, но тем не менее, я считаю, эту работу надо продолжать, точечно донастраивать", - сказала Матвиенко.