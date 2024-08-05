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Совфед принял более 200 законов, связанных с СВО - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/sovfed-1964243116.html
Совфед принял более 200 законов, связанных с СВО
Совфед принял более 200 законов, связанных с СВО - РИА Новости, 05.08.2024
Совфед принял более 200 законов, связанных с СВО
Совет Федерации принял 238 законов, связанных с темой специальной военной операции, нужно продолжать эту работу, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:03
2024-08-05T18:03
специальная военная операция на украине
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Совет Федерации принял 238 законов, связанных с темой специальной военной операции, нужно продолжать эту работу, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "По теме законодательного обеспечения специальной военной операции, вот, с момента ее начала было принято 238 законов, в эту сессию - 15, то есть основную часть законов мы приняли в диалоге с Министерством обороны, с фондом "Защитники Отечества", с самими командирами и бойцами, но тем не менее, я считаю, эту работу надо продолжать, точечно донастраивать", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20240805/gosduma-1964205203.html
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россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Совфед принял более 200 законов, связанных с СВО

Матвиенко: Совфед принял 238 законов, связанных с темой спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Совет Федерации принял 238 законов, связанных с темой специальной военной операции, нужно продолжать эту работу, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"По теме законодательного обеспечения специальной военной операции, вот, с момента ее начала было принято 238 законов, в эту сессию - 15, то есть основную часть законов мы приняли в диалоге с Министерством обороны, с фондом "Защитники Отечества", с самими командирами и бойцами, но тем не менее, я считаю, эту работу надо продолжать, точечно донастраивать", - сказала Матвиенко.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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