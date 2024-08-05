https://ria.ru/20240805/sovfed-1964243116.html

Совфед принял более 200 законов, связанных с СВО

Совфед принял более 200 законов, связанных с СВО - РИА Новости, 05.08.2024

Совфед принял более 200 законов, связанных с СВО

Совет Федерации принял 238 законов, связанных с темой специальной военной операции, нужно продолжать эту работу, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:03

2024-08-05T18:03

2024-08-05T18:03

специальная военная операция на украине

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Совет Федерации принял 238 законов, связанных с темой специальной военной операции, нужно продолжать эту работу, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "По теме законодательного обеспечения специальной военной операции, вот, с момента ее начала было принято 238 законов, в эту сессию - 15, то есть основную часть законов мы приняли в диалоге с Министерством обороны, с фондом "Защитники Отечества", с самими командирами и бойцами, но тем не менее, я считаю, эту работу надо продолжать, точечно донастраивать", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20240805/gosduma-1964205203.html

россия

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россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф