https://ria.ru/20240805/sochi-1964141274.html

В Сочи предупредили о сильных дождях и граде

В Сочи предупредили о сильных дождях и граде - РИА Новости, 05.08.2024

В Сочи предупредили о сильных дождях и граде

Сильные дожди, сопровождаемые усилением ветра от 15 до 18 метров в секунду, крупный град, смерчи над морем и резкие подъемы уровня воды в реках прогнозируются в РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:06

2024-08-05T13:06

2024-08-05T13:06

сочи

общество

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Сильные дожди, сопровождаемые усилением ветра от 15 до 18 метров в секунду, крупный град, смерчи над морем и резкие подъемы уровня воды в реках прогнозируются в Сочи с 5 по 6 августа, сообщили в пресс-службе администрации города. Как передает корреспондент РИА Новости, днем в понедельник на курорте держится жаркая погода, осадков нет. Из-за отсутствия дождей от улицы Пластунской и до набережной пляжа "Ривьера" местами обмелела река Сочи. "В Сочи ожидается ухудшение погодных условий. По сообщению синоптиков, с ночи с 5 на 6 августа и до конца дня 6 августа на территории города и ФТ "Сириус" (располагается у границ Адлерского района - ред.) прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-18 метров в секунду. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, очень сильный дождь, крупный град", - предупредили в городской администрации. В мэрии также сообщили о возможных подъемах уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. "В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Также с ночи с 5 на 6 августа и до конца суток 6 августа на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - добавили в администрации. Городские службы переведены на усиленный режим работы, ситуация с непогодой контролируется оперативным штабом курорта. Жителям и туристам не рекомендуют планировать отдых у воды, парковать автомобиль под рекламными конструкциями или деревьями.

https://ria.ru/20240723/turisty-1961577446.html

https://ria.ru/20240805/anapa-1964139982.html

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сочи, общество