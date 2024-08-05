Рейтинг@Mail.ru
В Сочи предупредили о сильных дождях и граде - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/sochi-1964141274.html
В Сочи предупредили о сильных дождях и граде
В Сочи предупредили о сильных дождях и граде - РИА Новости, 05.08.2024
В Сочи предупредили о сильных дождях и граде
Сильные дожди, сопровождаемые усилением ветра от 15 до 18 метров в секунду, крупный град, смерчи над морем и резкие подъемы уровня воды в реках прогнозируются в РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:06
2024-08-05T13:06
сочи
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888123083_236:449:3076:2047_1920x0_80_0_0_31929f11d618120b05500ac8c2ad1108.jpg
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Сильные дожди, сопровождаемые усилением ветра от 15 до 18 метров в секунду, крупный град, смерчи над морем и резкие подъемы уровня воды в реках прогнозируются в Сочи с 5 по 6 августа, сообщили в пресс-службе администрации города. Как передает корреспондент РИА Новости, днем в понедельник на курорте держится жаркая погода, осадков нет. Из-за отсутствия дождей от улицы Пластунской и до набережной пляжа "Ривьера" местами обмелела река Сочи. "В Сочи ожидается ухудшение погодных условий. По сообщению синоптиков, с ночи с 5 на 6 августа и до конца дня 6 августа на территории города и ФТ "Сириус" (располагается у границ Адлерского района - ред.) прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-18 метров в секунду. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, очень сильный дождь, крупный град", - предупредили в городской администрации. В мэрии также сообщили о возможных подъемах уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. "В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Также с ночи с 5 на 6 августа и до конца суток 6 августа на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - добавили в администрации. Городские службы переведены на усиленный режим работы, ситуация с непогодой контролируется оперативным штабом курорта. Жителям и туристам не рекомендуют планировать отдых у воды, парковать автомобиль под рекламными конструкциями или деревьями.
https://ria.ru/20240723/turisty-1961577446.html
https://ria.ru/20240805/anapa-1964139982.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888123083_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_8b34b1d99f31b4747439ed7ecc700cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, общество
Сочи, Общество
В Сочи предупредили о сильных дождях и граде

В Сочи с 5 по 6 августа ожидаются сильные дожди, град и смерчи над морем

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на морской грузовой порт в Сочи
Вид на морской грузовой порт в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Вид на морской грузовой порт в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Сильные дожди, сопровождаемые усилением ветра от 15 до 18 метров в секунду, крупный град, смерчи над морем и резкие подъемы уровня воды в реках прогнозируются в Сочи с 5 по 6 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.
Как передает корреспондент РИА Новости, днем в понедельник на курорте держится жаркая погода, осадков нет. Из-за отсутствия дождей от улицы Пластунской и до набережной пляжа "Ривьера" местами обмелела река Сочи.
Российские туристы на пляжах в грозу в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Российские туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи
23 июля, 21:16
"В Сочи ожидается ухудшение погодных условий. По сообщению синоптиков, с ночи с 5 на 6 августа и до конца дня 6 августа на территории города и ФТ "Сириус" (располагается у границ Адлерского района - ред.) прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-18 метров в секунду. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, очень сильный дождь, крупный град", - предупредили в городской администрации.
В мэрии также сообщили о возможных подъемах уровня воды в реках до неблагоприятных отметок.
"В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Также с ночи с 5 на 6 августа и до конца суток 6 августа на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - добавили в администрации.
Городские службы переведены на усиленный режим работы, ситуация с непогодой контролируется оперативным штабом курорта. Жителям и туристам не рекомендуют планировать отдых у воды, парковать автомобиль под рекламными конструкциями или деревьями.
Центральный пляж в Анапе - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Анапе частично отключили электроэнергию из-за непогоды
13:02
 
СочиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала