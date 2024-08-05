https://ria.ru/20240805/sochi-1964058609.html

В Сочи начнут строительство железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск

В Сочи начнут строительство железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск - РИА Новости, 05.08.2024

В Сочи начнут строительство железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск

Строительство новой железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане Сочи согласно схеме территориального планирования, при этом... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T06:38

2024-08-05T06:38

2024-08-05T06:38

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СОЧИ, 5 авг – РИА Новости. Строительство новой железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане Сочи согласно схеме территориального планирования, при этом дата реализации проекта еще не определена, рассказала РИА Новости специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елена Павленко. Генплан - новый документ, регламентирующий правила градостроительства в Сочи. "Строительство железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане согласно схеме территориального планирования Российской Федерации. На момент разработки генплана Сочи это мероприятие отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен", - пояснила Павленко. Документы, отражающие точное местоположение предполагаемой железной дороги, пока не готовы, на текущий момент существует только титул, в связи с чем у экспертов нет понимания, через какие поселки будет прокладываться железнодорожная магистраль. Однако, отмечает Павленко, дорога точно будет отведена в горный кластер Сочи и затронет село Эстосадок в Красной Поляне. Ранее Павленко рассказывала РИА Новости о включении в генплан курорта автомобильной дороги Джубга-Сочи. Генеральный план Сочи был утвержден в конце 2023 года, над разработкой документа работали специалисты НИИ ПГ по заказу сочинской администрации.

https://ria.ru/20240726/aeroflot-1962242006.html

https://realty.ria.ru/20240312/sochi-1932555913.html

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сочи, общество, россия, краснодарский край