Рейтинг@Mail.ru
В Сочи начнут строительство железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/sochi-1964058609.html
В Сочи начнут строительство железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск
В Сочи начнут строительство железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск - РИА Новости, 05.08.2024
В Сочи начнут строительство железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск
Строительство новой железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане Сочи согласно схеме территориального планирования, при этом... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T06:38
2024-08-05T06:38
сочи
общество
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888123083_236:449:3076:2047_1920x0_80_0_0_31929f11d618120b05500ac8c2ad1108.jpg
СОЧИ, 5 авг – РИА Новости. Строительство новой железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане Сочи согласно схеме территориального планирования, при этом дата реализации проекта еще не определена, рассказала РИА Новости специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елена Павленко. Генплан - новый документ, регламентирующий правила градостроительства в Сочи. "Строительство железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане согласно схеме территориального планирования Российской Федерации. На момент разработки генплана Сочи это мероприятие отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен", - пояснила Павленко. Документы, отражающие точное местоположение предполагаемой железной дороги, пока не готовы, на текущий момент существует только титул, в связи с чем у экспертов нет понимания, через какие поселки будет прокладываться железнодорожная магистраль. Однако, отмечает Павленко, дорога точно будет отведена в горный кластер Сочи и затронет село Эстосадок в Красной Поляне. Ранее Павленко рассказывала РИА Новости о включении в генплан курорта автомобильной дороги Джубга-Сочи. Генеральный план Сочи был утвержден в конце 2023 года, над разработкой документа работали специалисты НИИ ПГ по заказу сочинской администрации.
https://ria.ru/20240726/aeroflot-1962242006.html
https://realty.ria.ru/20240312/sochi-1932555913.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888123083_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_8b34b1d99f31b4747439ed7ecc700cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, общество, россия, краснодарский край
Сочи, Общество, Россия, Краснодарский край
В Сочи начнут строительство железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск

Строительство железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск учли в генплане Сочи

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 авг – РИА Новости. Строительство новой железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане Сочи согласно схеме территориального планирования, при этом дата реализации проекта еще не определена, рассказала РИА Новости специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елена Павленко.
Генплан - новый документ, регламентирующий правила градостроительства в Сочи.
Самолеты авиакомпании Аэрофолот - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
"Аэрофлот" будет выполнять зимой полеты в Сочи из семи регионов России
26 июля, 18:29
"Строительство железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане согласно схеме территориального планирования Российской Федерации. На момент разработки генплана Сочи это мероприятие отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен", - пояснила Павленко.
Документы, отражающие точное местоположение предполагаемой железной дороги, пока не готовы, на текущий момент существует только титул, в связи с чем у экспертов нет понимания, через какие поселки будет прокладываться железнодорожная магистраль. Однако, отмечает Павленко, дорога точно будет отведена в горный кластер Сочи и затронет село Эстосадок в Красной Поляне.
Ранее Павленко рассказывала РИА Новости о включении в генплан курорта автомобильной дороги Джубга-Сочи.
Генеральный план Сочи был утвержден в конце 2023 года, над разработкой документа работали специалисты НИИ ПГ по заказу сочинской администрации.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Новый генплан Сочи предполагает застройку в Хостинском районе
12 марта, 17:36
 
СочиОбществоРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала