https://ria.ru/20240805/smi-1964072674.html

Во Франции заявили о сложностях с переброской военной техники в Европу

Во Франции заявили о сложностях с переброской военной техники в Европу - РИА Новости, 05.08.2024

Во Франции заявили о сложностях с переброской военной техники в Европу

Скорость переброски военных и техники в Европе будет непросто увеличить из-за бюрократической волокиты и состояния инфраструктуры, сообщает газета Politico со... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:34

2024-08-05T09:34

2024-08-05T09:38

россия

европа

москва

владимир путин

такер карлсон

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877827735_0:190:3000:1878_1920x0_80_0_0_ffb3e9d01d6495fcc2d3ab81ceed4f0f.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Скорость переброски военных и техники в Европе будет непросто увеличить из-за бюрократической волокиты и состояния инфраструктуры, сообщает газета Politico со ссылкой на французского генерала Бертрана Тужуза. "Тужуз признал, что улучшить военную мобильность будет непросто, потому что транспортные и таможенные правила являются по большей части национальной прерогативой", - говорится в сообщении издания. Газета также указывает на такие препятствия перемещению военной техники в Европе, как несоответствие инфраструктуры и недостаток транспортных мощностей. По словам генерала, французская армия за десятилетия войн в Афганистане и Африке подзабыла, как перевозить военную технику поездами. Вооруженным силам страны приходится платить примерно 30 миллионов евро в год, чтобы гарантировать доступ к межконтинентальным поездам, подчеркивает Тужуз. Ранее итальянская газета Stampa, цитируя источник в западной разведке, сообщала, что коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта НАТО с Россией включают три направления: Апеннины, Скандинавию и Балканы. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240604/nato-1950351768.html

https://ria.ru/20240211/evropa-1926638843.html

россия

европа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире