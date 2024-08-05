Во Франции заявили о сложностях с переброской военной техники в Европу
Генерал: скорость переброски военной техники в Европу будет трудно увеличить
© AP Photo / Jerome DelayВоенные из Французского Иностранного легиона
© AP Photo / Jerome Delay
Военные из Французского Иностранного легиона. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Скорость переброски военных и техники в Европе будет непросто увеличить из-за бюрократической волокиты и состояния инфраструктуры, сообщает газета Politico со ссылкой на французского генерала Бертрана Тужуза.
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"Тужуз признал, что улучшить военную мобильность будет непросто, потому что транспортные и таможенные правила являются по большей части национальной прерогативой", - говорится в сообщении издания.
Газета также указывает на такие препятствия перемещению военной техники в Европе, как несоответствие инфраструктуры и недостаток транспортных мощностей.
По словам генерала, французская армия за десятилетия войн в Афганистане и Африке подзабыла, как перевозить военную технику поездами. Вооруженным силам страны приходится платить примерно 30 миллионов евро в год, чтобы гарантировать доступ к межконтинентальным поездам, подчеркивает Тужуз.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".