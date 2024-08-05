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СК арестовал директора парка "Патриот" Ахмедова

СК арестовал директора парка "Патриот" Ахмедова - РИА Новости, 05.08.2024

СК арестовал директора парка "Патриот" Ахмедова

Директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:33

2024-08-05T14:33

2024-08-05T15:12

происшествия

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

россия

дело о хищениях в парке "патриот"

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.Она пояснила, что по этой статье идет расследования дела против должностных лиц Минобороны, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот"."Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Петренко.

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происшествия, патриот, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, дело о хищениях в парке "патриот"