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СК арестовал директора парка "Патриот" Ахмедова
СК арестовал директора парка "Патриот" Ахмедова - РИА Новости, 05.08.2024
СК арестовал директора парка "Патриот" Ахмедова
Директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:33
2024-08-05T14:33
2024-08-05T15:12
происшествия
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
дело о хищениях в парке "патриот"
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.Она пояснила, что по этой статье идет расследования дела против должностных лиц Минобороны, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот"."Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Петренко.
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происшествия, патриот, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, дело о хищениях в парке "патриот"
Происшествия, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко, Россия, Дело о хищениях в парке "Патриот"
СК арестовал директора парка "Патриот" Ахмедова
СК: директор парка "Патриот" Ахмедов задержан по делу о мошенничестве