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Жители нескольких регионов России наблюдают северное сияние - РИА Новости, 05.08.2024
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00:22 05.08.2024 (обновлено: 07:20 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/siyanie-1964044014.html
Жители нескольких регионов России наблюдают северное сияние
Жители нескольких регионов России наблюдают северное сияние - РИА Новости, 05.08.2024
Жители нескольких регионов России наблюдают северное сияние
Жители ряда регионов России делятся в соцсетях фотографиями северного сияния, которое можно заметить в вечернем небе. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T00:22
2024-08-05T07:20
общество
россия
нижегородская область
михаил леус
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жители ряда регионов России делятся в соцсетях фотографиями северного сияния, которое можно заметить в вечернем небе. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что на Земле в выходные ожидаются новые магнитные бури. В воскресенье вечером о северном сиянии на своих страницах в соцсетях и местных пабликах сообщают в том числе жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Тверской, Рязанской, Ярославской, Нижегородской областей, Пермского края и Хакасии.
россия
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общество, россия, нижегородская область, михаил леус
Общество, Россия, Нижегородская область, Михаил Леус
Жители нескольких регионов России наблюдают северное сияние

Жители десяти регионов России делятся фотографиями северного сияния

© Фото из соцсетейСеверное сияние
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото из соцсетей
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жители ряда регионов России делятся в соцсетях фотографиями северного сияния, которое можно заметить в вечернем небе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что на Земле в выходные ожидаются новые магнитные бури.
© Фото из соцсетейСеверное сияние
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото из соцсетей
Северное сияние
В воскресенье вечером о северном сиянии на своих страницах в соцсетях и местных пабликах сообщают в том числе жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Тверской, Рязанской, Ярославской, Нижегородской областей, Пермского края и Хакасии.
 
ОбществоРоссияНижегородская областьМихаил Леус
 
 
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