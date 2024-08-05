https://ria.ru/20240805/siyanie-1964044014.html

Жители нескольких регионов России наблюдают северное сияние

Жители нескольких регионов России наблюдают северное сияние - РИА Новости, 05.08.2024

Жители нескольких регионов России наблюдают северное сияние

Жители ряда регионов России делятся в соцсетях фотографиями северного сияния, которое можно заметить в вечернем небе. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T00:22

2024-08-05T00:22

2024-08-05T07:20

общество

россия

нижегородская область

михаил леус

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жители ряда регионов России делятся в соцсетях фотографиями северного сияния, которое можно заметить в вечернем небе. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что на Земле в выходные ожидаются новые магнитные бури. В воскресенье вечером о северном сиянии на своих страницах в соцсетях и местных пабликах сообщают в том числе жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Тверской, Рязанской, Ярославской, Нижегородской областей, Пермского края и Хакасии.

россия

нижегородская область

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общество, россия, нижегородская область, михаил леус