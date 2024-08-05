https://ria.ru/20240805/sinoptik-1964062761.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 05.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T08:09

2024-08-05T08:09

2024-08-05T08:10

общество

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805125919_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_0a4c5b3c50c7007796b9d0f1abd8339a.jpg

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать обширная циклоническая депрессия, вытянувшая с Урала на северо-запад нашей страны. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. На севере и востоке области возможны грозы. Днем в столице плюс 22 – плюс 24 градуса, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла", – отметил синоптик. Леус добавил, что сегодня ожидается северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров составят 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240804/sinoptik-1963990100.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье)