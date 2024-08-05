https://ria.ru/20240805/sinoptik-1964062761.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 05.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:09
2024-08-05T08:09
2024-08-05T08:10
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать обширная циклоническая депрессия, вытянувшая с Урала на северо-запад нашей страны. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. На севере и востоке области возможны грозы. Днем в столице плюс 22 – плюс 24 градуса, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла", – отметил синоптик. Леус добавил, что сегодня ожидается северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров составят 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются кратковременные дожди и до 24 градусов тепла