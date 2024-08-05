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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 05.08.2024
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08:09 05.08.2024 (обновлено: 08:10 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/sinoptik-1964062761.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 05.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:09
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общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать обширная циклоническая депрессия, вытянувшая с Урала на северо-запад нашей страны. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. На севере и востоке области возможны грозы. Днем в столице плюс 22 – плюс 24 градуса, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла", – отметил синоптик. Леус добавил, что сегодня ожидается северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров составят 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240804/sinoptik-1963990100.html
москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются кратковременные дожди и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушки переходят улицу по лужам в Москве
Девушки переходят улицу по лужам в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушки переходят улицу по лужам в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице будет формировать обширная циклоническая депрессия, вытянувшая с Урала на северо-запад нашей страны. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. На севере и востоке области возможны грозы. Днем в столице плюс 22 – плюс 24 градуса, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла", – отметил синоптик.
Леус добавил, что сегодня ожидается северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров составят 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
Молодые люди едут на мотороллере по Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе
Вчера, 15:12
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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