https://ria.ru/20240805/shkola-1964225871.html

Первая летняя "квантовая" школа для учителей физики стартовала в России

Первая летняя "квантовая" школа для учителей физики стартовала в России - РИА Новости, 05.08.2024

Первая летняя "квантовая" школа для учителей физики стартовала в России

Первая Всероссийская летняя школа для учителей физики по квантовым вычислениям открылась в понедельник; в рамках обучения педагогов познакомят с современными... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:05

2024-08-05T18:05

2024-08-05T18:05

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

валерия касамара

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964225211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59128e6f2e0c8c6cdf726fed6b91ee43.jpg

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Первая Всероссийская летняя школа для учителей физики по квантовым вычислениям открылась в понедельник; в рамках обучения педагогов познакомят с современными научными трендами и достижениями в создании отечественных квантовых компьютеров, сообщает пресс-служба "Росатома".Проект реализуется госкорпорацией совместно с Национальным исследовательский ядерным университетом "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), Российским квантовым центром (РКЦ) и Фондом "Атом".Педагоги из Республики Татарстан, Свердловской, Нижегородской, Челябинской, Томской и Владимирской областей повысят квалификацию в рамках программы "Преподавание основ квантовых вычислений в средней школе". "Квантовая" школа для учителей физики будет работать до 8 августа.Целью программы является интеграция в практику работы со школьниками инновационных подходов к преподаванию квантовой физики, а также развитие компетенций в области профессий будущего – для стимулирования интереса учащихся к перспективным сферам науки и технологий, говорится в сообщении.В программе летней школы – занятия с российскими исследователями, участвующими в развитии квантовых вычислений, а также участие в образовательной программе павильона "Атом" на ВДНХ. Тематику занятий составят вопросы квантовых вычислителей, квантового интернета, квантового шифрования, практического применения квантовых компьютеров, а также в целом современные открытия в области физики.По словам директора департамента образования РКЦ Романа Ильина, реализация программ повышения квалификации учителей физики является одним из важных инструментов формирования образовательной экосистемы в области квантовых вычислений.В свою очередь, заместитель генерального директора РКЦ по образовательным проектам Валерия Касамара сообщила, что летняя школа для учителей по квантовым вычислениям – это продолжение сотрудничества с регионами, где уже прошли или запланированы на ближайшее время Квантовые недели."Мы понимаем, что только системная работа позволит повысить интерес к естественнонаучным дисциплинам, и уже завтра в научные лаборатории придут заинтересованные ребята с горящими глазами <…>", – привели в пресс-службе слова Касамары.Руководитель академической программы "Квантовый инжиниринг" Кирилл Лахманский добавил, что педагогов из разных регионов России ждут лекции и мастер-классы про квантовый интернет, знакомство с возможностями квантового компьютера, а также различные интерактивные педагогические практики, позволяющие объяснять квантовую физику просто и доступно.Заместитель генерального директора по общим вопросам Фонда содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив "АТОМ" Андрей Толкачев высказал уверенность, что квантовые технологии – это технологии будущего. "Сегодня мы создаем сообщество, которое станет наставником для тех, кто в дальнейшем будет творить, создавать и совершать открытия", – цитирует пресс-служба Толкачева.

https://ria.ru/20240729/reaktor-1962719598.html

https://ria.ru/20240805/venesuela-1964059904.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", валерия касамара, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"