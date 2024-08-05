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Первая летняя "квантовая" школа для учителей физики стартовала в России - РИА Новости, 05.08.2024
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18:05 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/shkola-1964225871.html
Первая летняя "квантовая" школа для учителей физики стартовала в России
Первая летняя "квантовая" школа для учителей физики стартовала в России - РИА Новости, 05.08.2024
Первая летняя "квантовая" школа для учителей физики стартовала в России
Первая Всероссийская летняя школа для учителей физики по квантовым вычислениям открылась в понедельник; в рамках обучения педагогов познакомят с современными... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:05
2024-08-05T18:05
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
валерия касамара
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Первая Всероссийская летняя школа для учителей физики по квантовым вычислениям открылась в понедельник; в рамках обучения педагогов познакомят с современными научными трендами и достижениями в создании отечественных квантовых компьютеров, сообщает пресс-служба "Росатома".Проект реализуется госкорпорацией совместно с Национальным исследовательский ядерным университетом "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), Российским квантовым центром (РКЦ) и Фондом "Атом".Педагоги из Республики Татарстан, Свердловской, Нижегородской, Челябинской, Томской и Владимирской областей повысят квалификацию в рамках программы "Преподавание основ квантовых вычислений в средней школе". "Квантовая" школа для учителей физики будет работать до 8 августа.Целью программы является интеграция в практику работы со школьниками инновационных подходов к преподаванию квантовой физики, а также развитие компетенций в области профессий будущего – для стимулирования интереса учащихся к перспективным сферам науки и технологий, говорится в сообщении.В программе летней школы – занятия с российскими исследователями, участвующими в развитии квантовых вычислений, а также участие в образовательной программе павильона "Атом" на ВДНХ. Тематику занятий составят вопросы квантовых вычислителей, квантового интернета, квантового шифрования, практического применения квантовых компьютеров, а также в целом современные открытия в области физики.По словам директора департамента образования РКЦ Романа Ильина, реализация программ повышения квалификации учителей физики является одним из важных инструментов формирования образовательной экосистемы в области квантовых вычислений.В свою очередь, заместитель генерального директора РКЦ по образовательным проектам Валерия Касамара сообщила, что летняя школа для учителей по квантовым вычислениям – это продолжение сотрудничества с регионами, где уже прошли или запланированы на ближайшее время Квантовые недели."Мы понимаем, что только системная работа позволит повысить интерес к естественнонаучным дисциплинам, и уже завтра в научные лаборатории придут заинтересованные ребята с горящими глазами &lt;…&gt;", – привели в пресс-службе слова Касамары.Руководитель академической программы "Квантовый инжиниринг" Кирилл Лахманский добавил, что педагогов из разных регионов России ждут лекции и мастер-классы про квантовый интернет, знакомство с возможностями квантового компьютера, а также различные интерактивные педагогические практики, позволяющие объяснять квантовую физику просто и доступно.Заместитель генерального директора по общим вопросам Фонда содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив "АТОМ" Андрей Толкачев высказал уверенность, что квантовые технологии – это технологии будущего. "Сегодня мы создаем сообщество, которое станет наставником для тех, кто в дальнейшем будет творить, создавать и совершать открытия", – цитирует пресс-служба Толкачева.
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", валерия касамара, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Валерия Касамара, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Первая летняя "квантовая" школа для учителей физики стартовала в России

© Фото : пресс-служба "Росатом - Квантовые технологии"Первая летняя "квантовая" школа для учителей физики стартовала в России
Первая летняя квантовая школа для учителей физики стартовала в России - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : пресс-служба "Росатом - Квантовые технологии"
Первая летняя "квантовая" школа для учителей физики стартовала в России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Первая Всероссийская летняя школа для учителей физики по квантовым вычислениям открылась в понедельник; в рамках обучения педагогов познакомят с современными научными трендами и достижениями в создании отечественных квантовых компьютеров, сообщает пресс-служба "Росатома".
Проект реализуется госкорпорацией совместно с Национальным исследовательский ядерным университетом "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), Российским квантовым центром (РКЦ) и Фондом "Атом".
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Педагоги из Республики Татарстан, Свердловской, Нижегородской, Челябинской, Томской и Владимирской областей повысят квалификацию в рамках программы "Преподавание основ квантовых вычислений в средней школе". "Квантовая" школа для учителей физики будет работать до 8 августа.
Целью программы является интеграция в практику работы со школьниками инновационных подходов к преподаванию квантовой физики, а также развитие компетенций в области профессий будущего – для стимулирования интереса учащихся к перспективным сферам науки и технологий, говорится в сообщении.
В программе летней школы – занятия с российскими исследователями, участвующими в развитии квантовых вычислений, а также участие в образовательной программе павильона "Атом" на ВДНХ. Тематику занятий составят вопросы квантовых вычислителей, квантового интернета, квантового шифрования, практического применения квантовых компьютеров, а также в целом современные открытия в области физики.
По словам директора департамента образования РКЦ Романа Ильина, реализация программ повышения квалификации учителей физики является одним из важных инструментов формирования образовательной экосистемы в области квантовых вычислений.
В свою очередь, заместитель генерального директора РКЦ по образовательным проектам Валерия Касамара сообщила, что летняя школа для учителей по квантовым вычислениям – это продолжение сотрудничества с регионами, где уже прошли или запланированы на ближайшее время Квантовые недели.
"Мы понимаем, что только системная работа позволит повысить интерес к естественнонаучным дисциплинам, и уже завтра в научные лаборатории придут заинтересованные ребята с горящими глазами <…>", – привели в пресс-службе слова Касамары.
Руководитель академической программы "Квантовый инжиниринг" Кирилл Лахманский добавил, что педагогов из разных регионов России ждут лекции и мастер-классы про квантовый интернет, знакомство с возможностями квантового компьютера, а также различные интерактивные педагогические практики, позволяющие объяснять квантовую физику просто и доступно.
Заместитель генерального директора по общим вопросам Фонда содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив "АТОМ" Андрей Толкачев высказал уверенность, что квантовые технологии – это технологии будущего. "Сегодня мы создаем сообщество, которое станет наставником для тех, кто в дальнейшем будет творить, создавать и совершать открытия", – цитирует пресс-служба Толкачева.
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РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Валерия КасамараНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
 
 
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