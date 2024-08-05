Замначальника управления Минобороны Шестерова задержали
Замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Шестерова задержали
© Фото : Минобороны РоссииГенерал-майор Владимир Шестеров
© Фото : Минобороны России
Генерал-майор Владимир Шестеров. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали по делу о хищениях в парке "Патриот", директора парка Вячеслава Ахмедова уже отправили под стражу, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Решается вопрос об избрании ему (Шестерову. — Прим. ред.) меры пресечения", — сказала она.
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
Суд уже арестовал директора парка Вячеслава Ахмедова. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, вместе с ним задержали и других сотрудников "Патриота", их доставили на допрос.
По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
Парк "Патриот" открылся в подмосковной Кубинке в июне 2015 года. Его площадь составляет 3,5 тысячи гектаров, там расположены главный храм вооруженных сил, музей Великой Отечественной войны, зона реконструкции исторических событий, различные выставочные павильоны и экспозиции.