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Замначальника управления Минобороны Шестерова задержали - РИА Новости, 05.08.2024
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14:32 05.08.2024 (обновлено: 16:36 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/shesterov-1964174546.html
Замначальника управления Минобороны Шестерова задержали
Замначальника управления Минобороны Шестерова задержали - РИА Новости, 05.08.2024
Замначальника управления Минобороны Шестерова задержали
Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали по делу о хищениях в парке "Патриот", РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:32
2024-08-05T16:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
светлана петренко
патриот
дело о хищениях в парке "патриот"
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали по делу о хищениях в парке "Патриот", директора парка Вячеслава Ахмедова уже отправили под стражу, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко."Решается вопрос об избрании ему (Шестерову. — Прим. ред.) меры пресечения", — сказала она.В СК пояснили, что расследуют уголовное дело против должностных лиц министерства обороны, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" и ФГАУ "Конгрессно-выставочный центр "Патриот". Суд уже арестовал директора парка Вячеслава Ахмедова. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, вместе с ним задержали и других сотрудников "Патриота", их доставили на допрос.По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.Парк "Патриот" открылся в подмосковной Кубинке в июне 2015 года. Его площадь составляет 3,5 тысячи гектаров, там расположены главный храм вооруженных сил, музей Великой Отечественной войны, зона реконструкции исторических событий, различные выставочные павильоны и экспозиции.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, светлана петренко, патриот, дело о хищениях в парке "патриот"
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Светлана Петренко, Патриот, Дело о хищениях в парке "Патриот"
Замначальника управления Минобороны Шестерова задержали

Замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Шестерова задержали

© Фото : Минобороны РоссииГенерал-майор Владимир Шестеров
Генерал-майор Владимир Шестеров - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Минобороны России
Генерал-майор Владимир Шестеров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали по делу о хищениях в парке "Патриот", директора парка Вячеслава Ахмедова уже отправили под стражу, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Решается вопрос об избрании ему (Шестерову. — Прим. ред.) меры пресечения", — сказала она.
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
В СК пояснили, что расследуют уголовное дело против должностных лиц министерства обороны, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" и ФГАУ "Конгрессно-выставочный центр "Патриот".
Суд уже арестовал директора парка Вячеслава Ахмедова. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, вместе с ним задержали и других сотрудников "Патриота", их доставили на допрос.
По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
Парк "Патриот" открылся в подмосковной Кубинке в июне 2015 года. Его площадь составляет 3,5 тысячи гектаров, там расположены главный храм вооруженных сил, музей Великой Отечественной войны, зона реконструкции исторических событий, различные выставочные павильоны и экспозиции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияСветлана ПетренкоПатриотДело о хищениях в парке "Патриот"
 
 
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