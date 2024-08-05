https://ria.ru/20240805/shesterov-1964174546.html

Замначальника управления Минобороны Шестерова задержали

Замначальника управления Минобороны Шестерова задержали - РИА Новости, 05.08.2024

Замначальника управления Минобороны Шестерова задержали

Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали по делу о хищениях в парке "Патриот", РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:32

2024-08-05T14:32

2024-08-05T16:36

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

светлана петренко

патриот

дело о хищениях в парке "патриот"

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали по делу о хищениях в парке "Патриот", директора парка Вячеслава Ахмедова уже отправили под стражу, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко."Решается вопрос об избрании ему (Шестерову. — Прим. ред.) меры пресечения", — сказала она.В СК пояснили, что расследуют уголовное дело против должностных лиц министерства обороны, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" и ФГАУ "Конгрессно-выставочный центр "Патриот". Суд уже арестовал директора парка Вячеслава Ахмедова. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, вместе с ним задержали и других сотрудников "Патриота", их доставили на допрос.По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.Парк "Патриот" открылся в подмосковной Кубинке в июне 2015 года. Его площадь составляет 3,5 тысячи гектаров, там расположены главный храм вооруженных сил, музей Великой Отечественной войны, зона реконструкции исторических событий, различные выставочные павильоны и экспозиции.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, светлана петренко, патриот, дело о хищениях в парке "патриот"