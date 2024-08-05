https://ria.ru/20240805/sevastopol-1964158957.html
ВСУ повредили многоэтажки и частные дома в Севастополе при атаке 2 августа
ВСУ повредили многоэтажки и частные дома в Севастополе при атаке 2 августа - РИА Новости, 05.08.2024
ВСУ повредили многоэтажки и частные дома в Севастополе при атаке 2 августа
Пять многоквартирных и шесть частных домов повреждены в Севастополе в результате ракетной атаки в ночь на 2 августа, сообщил замгубернатора города по... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:51
2024-08-05T13:51
2024-08-05T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Пять многоквартирных и шесть частных домов повреждены в Севастополе в результате ракетной атаки в ночь на 2 августа, сообщил замгубернатора города по общественной безопасности Алексей Краснокутский. "В результате атаки выявлены повреждения пяти многоквартирных домов и шести частных домов", - сказал Краснокутский в ходе совещания в правительстве города. Кроме того, повреждено 10 автомобилей, остекление в домах, пострадавших людей нет, сообщил он. В Севастополе в ночь на 2 августа объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, были сбиты больше четырех целей, в том числе ракеты ATACMS с поражающими элементами. Cуббоеприпасы уничтожили в пятницу днем на месте их падения на проспекте Генерала Острякова, из многоквартирных домов были эвакуированы жильцы, движение в этом районе было перекрыто. Застрявшую в многоэтажном доме на улице Симонка часть ракеты вывезли на полигон и уничтожили, жители вернулись домой, сообщил ранее губернатор.
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происшествия, севастополь, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ повредили многоэтажки и частные дома в Севастополе при атаке 2 августа
ВСУ 2 августа повредили пять многоэтажек и шесть частных домов в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Пять многоквартирных и шесть частных домов повреждены в Севастополе в результате ракетной атаки в ночь на 2 августа, сообщил замгубернатора города по общественной безопасности Алексей Краснокутский.
"В результате атаки выявлены повреждения пяти многоквартирных домов и шести частных домов", - сказал Краснокутский в ходе совещания в правительстве города.
Кроме того, повреждено 10 автомобилей, остекление в домах, пострадавших людей нет, сообщил он.
В Севастополе в ночь на 2 августа объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, были сбиты больше четырех целей, в том числе ракеты ATACMS с поражающими элементами. Cуббоеприпасы уничтожили в пятницу днем на месте их падения на проспекте Генерала Острякова, из многоквартирных домов были эвакуированы жильцы, движение в этом районе было перекрыто. Застрявшую в многоэтажном доме на улице Симонка часть ракеты вывезли на полигон и уничтожили, жители вернулись домой, сообщил ранее губернатор.