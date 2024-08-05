https://ria.ru/20240805/sevastopol-1964158957.html

ВСУ повредили многоэтажки и частные дома в Севастополе при атаке 2 августа

ВСУ повредили многоэтажки и частные дома в Севастополе при атаке 2 августа - РИА Новости, 05.08.2024

ВСУ повредили многоэтажки и частные дома в Севастополе при атаке 2 августа

Пять многоквартирных и шесть частных домов повреждены в Севастополе в результате ракетной атаки в ночь на 2 августа, сообщил замгубернатора города по... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:51

2024-08-05T13:51

2024-08-05T13:51

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Пять многоквартирных и шесть частных домов повреждены в Севастополе в результате ракетной атаки в ночь на 2 августа, сообщил замгубернатора города по общественной безопасности Алексей Краснокутский. "В результате атаки выявлены повреждения пяти многоквартирных домов и шести частных домов", - сказал Краснокутский в ходе совещания в правительстве города. Кроме того, повреждено 10 автомобилей, остекление в домах, пострадавших людей нет, сообщил он. В Севастополе в ночь на 2 августа объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, были сбиты больше четырех целей, в том числе ракеты ATACMS с поражающими элементами. Cуббоеприпасы уничтожили в пятницу днем на месте их падения на проспекте Генерала Острякова, из многоквартирных домов были эвакуированы жильцы, движение в этом районе было перекрыто. Застрявшую в многоэтажном доме на улице Симонка часть ракеты вывезли на полигон и уничтожили, жители вернулись домой, сообщил ранее губернатор.

https://ria.ru/20240802/atacms-1963759234.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, россия, вооруженные силы украины