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ВСУ повредили многоэтажки и частные дома в Севастополе при атаке 2 августа - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/sevastopol-1964158957.html
ВСУ повредили многоэтажки и частные дома в Севастополе при атаке 2 августа
ВСУ повредили многоэтажки и частные дома в Севастополе при атаке 2 августа - РИА Новости, 05.08.2024
ВСУ повредили многоэтажки и частные дома в Севастополе при атаке 2 августа
Пять многоквартирных и шесть частных домов повреждены в Севастополе в результате ракетной атаки в ночь на 2 августа, сообщил замгубернатора города по... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:51
2024-08-05T13:51
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Пять многоквартирных и шесть частных домов повреждены в Севастополе в результате ракетной атаки в ночь на 2 августа, сообщил замгубернатора города по общественной безопасности Алексей Краснокутский. "В результате атаки выявлены повреждения пяти многоквартирных домов и шести частных домов", - сказал Краснокутский в ходе совещания в правительстве города. Кроме того, повреждено 10 автомобилей, остекление в домах, пострадавших людей нет, сообщил он. В Севастополе в ночь на 2 августа объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, были сбиты больше четырех целей, в том числе ракеты ATACMS с поражающими элементами. Cуббоеприпасы уничтожили в пятницу днем на месте их падения на проспекте Генерала Острякова, из многоквартирных домов были эвакуированы жильцы, движение в этом районе было перекрыто. Застрявшую в многоэтажном доме на улице Симонка часть ракеты вывезли на полигон и уничтожили, жители вернулись домой, сообщил ранее губернатор.
https://ria.ru/20240802/atacms-1963759234.html
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происшествия, севастополь, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ повредили многоэтажки и частные дома в Севастополе при атаке 2 августа

ВСУ 2 августа повредили пять многоэтажек и шесть частных домов в Севастополе

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Пять многоквартирных и шесть частных домов повреждены в Севастополе в результате ракетной атаки в ночь на 2 августа, сообщил замгубернатора города по общественной безопасности Алексей Краснокутский.
"В результате атаки выявлены повреждения пяти многоквартирных домов и шести частных домов", - сказал Краснокутский в ходе совещания в правительстве города.
Кроме того, повреждено 10 автомобилей, остекление в домах, пострадавших людей нет, сообщил он.
В Севастополе в ночь на 2 августа объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, были сбиты больше четырех целей, в том числе ракеты ATACMS с поражающими элементами. Cуббоеприпасы уничтожили в пятницу днем на месте их падения на проспекте Генерала Острякова, из многоквартирных домов были эвакуированы жильцы, движение в этом районе было перекрыто. Застрявшую в многоэтажном доме на улице Симонка часть ракеты вывезли на полигон и уничтожили, жители вернулись домой, сообщил ранее губернатор.
Уничтожение части сбитой ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
МЧС показало кадры уничтожения боевой части ракеты ATACMS под Севастополем
2 августа, 19:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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