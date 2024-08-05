Рейтинг@Mail.ru
Вернувшийся в Россию Селезнев до последнего не знал об обмене - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/seleznev-1964125846.html
Вернувшийся в Россию Селезнев до последнего не знал об обмене
Вернувшийся в Россию Селезнев до последнего не знал об обмене - РИА Новости, 05.08.2024
Вернувшийся в Россию Селезнев до последнего не знал об обмене
Роман Селезнев, в числе восьмерых россиян находившийся в заключении на Западе и возвращенный на родину, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что до... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:25
2024-08-05T12:25
россия
сша
германия
роман селезнев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963659620_0:0:3416:1922_1920x0_80_0_0_88f606dc8de5673ce588131897ba2a70.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Роман Селезнев, в числе восьмерых россиян находившийся в заключении на Западе и возвращенный на родину, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что до последнего момента не знал об обмене и считал, что его переводят в другую тюрьму. "Я до последнего не знал, что какой-то обмен произойдет, что меня готовят к обмену, попадаю я в список какой-то или нет. Меня разбудили в 7.30 и сказали: почему ты не готов? Ты едешь в другую тюрьму, у тебя новое дело", – сказал он. По словам Селезнева, из аэропорта его доставили в другую тюрьму, где посадили в одиночную камеру. Там он узнал, что его готовят для обмена. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240804/sanktsii-1964009327.html
https://ria.ru/20240804/medvedev-1963967200.html
https://ria.ru/20240804/tramp-1963934508.html
россия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963659620_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_38252754fc6a5ddc6f26d10cee226bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, германия, роман селезнев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире
Россия, США, Германия, Роман Селезнев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, В мире
Вернувшийся в Россию Селезнев до последнего не знал об обмене

Роман Селезнев рассказал, что до последнего не знал об обмене заключенными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкОсвобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Роман Селезнев, в числе восьмерых россиян находившийся в заключении на Западе и возвращенный на родину, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что до последнего момента не знал об обмене и считал, что его переводят в другую тюрьму.
"Я до последнего не знал, что какой-то обмен произойдет, что меня готовят к обмену, попадаю я в список какой-то или нет. Меня разбудили в 7.30 и сказали: почему ты не готов? Ты едешь в другую тюрьму, у тебя новое дело", – сказал он.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Белый дом пообещал ввести санкции против России за "удержание американцев"
Вчера, 17:48
По словам Селезнева, из аэропорта его доставили в другую тюрьму, где посадили в одиночную камеру. Там он узнал, что его готовят для обмена.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Медведев назвал вернувшихся в результате обмена россиян патриотами
Вчера, 12:16
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Трамп признал, что Путин совершил "отличную сделку" по обмену заключенными
Вчера, 05:14
 
РоссияСШАГерманияРоман СелезневВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала