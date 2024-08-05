Вернувшийся в Россию Селезнев до последнего не знал об обмене
Роман Селезнев рассказал, что до последнего не знал об обмене заключенными
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Роман Селезнев, в числе восьмерых россиян находившийся в заключении на Западе и возвращенный на родину, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что до последнего момента не знал об обмене и считал, что его переводят в другую тюрьму.
"Я до последнего не знал, что какой-то обмен произойдет, что меня готовят к обмену, попадаю я в список какой-то или нет. Меня разбудили в 7.30 и сказали: почему ты не готов? Ты едешь в другую тюрьму, у тебя новое дело", – сказал он.
По словам Селезнева, из аэропорта его доставили в другую тюрьму, где посадили в одиночную камеру. Там он узнал, что его готовят для обмена.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.