Израиль вторгся в воздушное пространство Ливана, сообщил источник
Четыре самолета ВВС Израиля совершили маневры над Бейрутом
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 5 авг — РИА Новости. Четыре израильских самолета вторглись в воздушное пространство Ливана, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе гражданской авиации.
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"Четыре боевых самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили маневры над Бейрутом", — сказал он.
При этом как в центре ливанской столицы, так и на ее окраинах были слышны звуки, похожие на сильные взрывы.
После эскалации конфликта между ливанским движением "Хезболла" и Израилем авиация ЦАХАЛ регулярно нарушает воздушное пространство Ливана, пренебрегая резолюцией Совбеза ООН 1701. В последние дни в Бейруте часто слышны последствия преодоления самолетами звукового барьера. На прошлой неделе израильские ВВС нанесли ракетные удары по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего пострадали более 65 человек. Среди убитых оказался высокопоставленный командир "Хезболлы" Фуад Шукр, которого в Тель-Авиве назвали ответственным за обстрел Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.
После этого лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что движение переходит на новый уровень борьбы с Израилем. По данным ЦАХАЛ, в ночь на 4 августа из Ливана выпустили по территории Израиля три десятка ракет, но большинство из них перехватила система "Железный купол". "Хезболла", со своей стороны, заявила, что нанесла при помощи беспилотника удар по штабу 91-й дивизии израильской армии.