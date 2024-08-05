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Сальдо назвал условие для возобновления работы портов в Херсонской области - РИА Новости, 05.08.2024
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Сальдо назвал условие для возобновления работы портов в Херсонской области
Сальдо назвал условие для возобновления работы портов в Херсонской области - РИА Новости, 05.08.2024
Сальдо назвал условие для возобновления работы портов в Херсонской области
Возобновление работы днепровских и черноморских портов Херсонской области связано с окончанием боевых действий, на данном этапе это невозможно из соображений... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:00
2024-08-05T09:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Возобновление работы днепровских и черноморских портов Херсонской области связано с окончанием боевых действий, на данном этапе это невозможно из соображений безопасности, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Вопрос работы и развития портов Херсонской области жестко связан с окончанием боевых действий. На сегодня самые большие порты региона - Херсонский морской торговый и речной порты - захвачены противником. Остальные черноморские и днепровские порты находятся в зоне досягаемости средств поражения противника, их работа в таких условиях невозможна из соображений безопасности", - сказал Сальдо РИА Новости. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962843080.html
россия
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россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область
Сальдо назвал условие для возобновления работы портов в Херсонской области

Сальдо: открытие портов Херсонской области связано с окончанием боевых действий

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПорт в Херсоне
Порт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Возобновление работы днепровских и черноморских портов Херсонской области связано с окончанием боевых действий, на данном этапе это невозможно из соображений безопасности, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Вопрос работы и развития портов Херсонской области жестко связан с окончанием боевых действий. На сегодня самые большие порты региона - Херсонский морской торговый и речной порты - захвачены противником. Остальные черноморские и днепровские порты находятся в зоне досягаемости средств поражения противника, их работа в таких условиях невозможна из соображений безопасности", - сказал Сальдо РИА Новости.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская область
 
 
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