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Сальдо назвал условие для возобновления работы портов в Херсонской области

Сальдо назвал условие для возобновления работы портов в Херсонской области - РИА Новости, 05.08.2024

Сальдо назвал условие для возобновления работы портов в Херсонской области

Возобновление работы днепровских и черноморских портов Херсонской области связано с окончанием боевых действий, на данном этапе это невозможно из соображений... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:00

2024-08-05T09:00

2024-08-05T09:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Возобновление работы днепровских и черноморских портов Херсонской области связано с окончанием боевых действий, на данном этапе это невозможно из соображений безопасности, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Вопрос работы и развития портов Херсонской области жестко связан с окончанием боевых действий. На сегодня самые большие порты региона - Херсонский морской торговый и речной порты - захвачены противником. Остальные черноморские и днепровские порты находятся в зоне досягаемости средств поражения противника, их работа в таких условиях невозможна из соображений безопасности", - сказал Сальдо РИА Новости. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962843080.html

россия

херсонская область

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россия, херсонская область