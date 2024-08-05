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Обвал мировых фондовых рынков не сильно скажется на России, считает эксперт
Обвал мировых фондовых рынков не сильно скажется на России, считает эксперт - РИА Новости, 05.08.2024
Обвал мировых фондовых рынков не сильно скажется на России, считает эксперт
Обвал мировых фондовых рынков напрямую особо не повлияет на российский, однако на нем могут сказаться снижение нефтяных цен, если все же будет "посадка"... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:06
2024-08-05T18:06
2024-08-05T18:06
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Обвал мировых фондовых рынков напрямую особо не повлияет на российский, однако на нем могут сказаться снижение нефтяных цен, если все же будет "посадка" экономики США, а также настроения локальных инвесторов, прокомментировала РИА Новости главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. Мировые рынки начали падать еще на прошлой неделе – к опасениям по поводу замедления китайской экономики добавились тревоги по поводу японской. Дело в том, что Центробанк страны неожиданно повысил свои ставки, и иена резко пошла в рост, что вместе весьма негативно для экспортеров. А в пятницу вышла статистика о неожиданно сильно выросшей безработице в США, что дало повод забеспокоиться о возможности рецессии. Американские фондовые индексы завершили пятницу падением на 1,5-2,4%. Следом в понедельник японский рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%. В стороне не остаются и сырьевые рынки – так, цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января. "Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона уже показали снижение (где-то - рекордное за много лет), рынки Европы открылись снижением, в том числе по американским компаниям, торгуемым в Европе. Впереди - рынок США. Российский рынок тоже в негативе. Традиционно чувствительность российского рынка к глобальным трендам была значительной, однако сейчас ситуация несколько другая. Во-первых, с учетом регулирования, действующего с 2022 года, мы не увидим влияния на наш рынок через оттоки средств иностранных инвесторов", - отметила Донец. Во-вторых, российский рынок за последние два месяца уже показал существенную коррекцию и не является перегретым, а скорее - дешевым, добавила эксперт. Тем не менее нельзя сказать, что чувствительность России к глобальным рынкам вовсе отсутствует. "Два основных канала потенциального влияния - через цены на нефть (их возможное снижение, если реализуется "посадка" экономики в США) и через настроения локальных инвесторов, которые также чувствительны к внешней "повестке", - заключила Донец.
https://ria.ru/20240805/pushkov-1964229772.html
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экономика, сша, европа, россия, nikkei, brent, япония, в мире
Экономика, США, Европа, Россия, Nikkei, Brent, Япония, В мире
Обвал мировых фондовых рынков не сильно скажется на России, считает эксперт
Экономист Донец: падение мировых фондовых рынков не повлияет на российский
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Обвал мировых фондовых рынков напрямую особо не повлияет на российский, однако на нем могут сказаться снижение нефтяных цен, если все же будет "посадка" экономики США, а также настроения локальных инвесторов, прокомментировала РИА Новости главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.
Мировые рынки начали падать еще на прошлой неделе – к опасениям по поводу замедления китайской экономики добавились тревоги по поводу японской. Дело в том, что Центробанк страны неожиданно повысил свои ставки, и иена резко пошла в рост, что вместе весьма негативно для экспортеров. А в пятницу вышла статистика о неожиданно сильно выросшей безработице в США, что дало повод забеспокоиться о возможности рецессии.
Американские фондовые индексы завершили пятницу падением на 1,5-2,4%. Следом в понедельник японский рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei
снизился на 13,47%. В стороне не остаются и сырьевые рынки – так, цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января.
"Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона уже показали снижение (где-то - рекордное за много лет), рынки Европы
открылись снижением, в том числе по американским компаниям, торгуемым в Европе. Впереди - рынок США. Российский рынок тоже в негативе. Традиционно чувствительность российского рынка к глобальным трендам была значительной, однако сейчас ситуация несколько другая. Во-первых, с учетом регулирования, действующего с 2022 года, мы не увидим влияния на наш рынок через оттоки средств иностранных инвесторов", - отметила Донец.
Во-вторых, российский рынок за последние два месяца уже показал существенную коррекцию и не является перегретым, а скорее - дешевым, добавила эксперт.
Тем не менее нельзя сказать, что чувствительность России к глобальным рынкам вовсе отсутствует. "Два основных канала потенциального влияния - через цены на нефть (их возможное снижение, если реализуется "посадка" экономики в США) и через настроения локальных инвесторов, которые также чувствительны к внешней "повестке", - заключила Донец.