https://ria.ru/20240805/rossiya-1964078859.html

Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" посетила Байкал

Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" посетила Байкал - РИА Новости, 05.08.2024

Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" посетила Байкал

Семья девятимиллионного гостя международной выставки-форума "Россия" Андрея Баторова посетила Байкал, сообщили организаторы в официальной странице выставки... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:24

2024-08-05T10:24

2024-08-05T10:24

выставка-форум "россия"

байкал

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семья девятимиллионного гостя международной выставки-форума "Россия" Андрея Баторова посетила Байкал, сообщили организаторы в официальной странице выставки "ВКонтакте"."Семья девятимиллионного посетителя выставки "Россия" побывала на Байкале. Девятимиллионным гостем выставки стал девятилетний Андрей. Тогда дирекция выставки и ВЭБ.РФ подарили ребенку и его семье поездку на Байкал. Андрей отправился в путешествие вместе с родителями Сильтимом и Александрой, младшей сестрой Софией", - говорится в сообщении.Отмечается, что туристы побывали в хаски-парке, прогулялись по кедровой тропе, прокатились на катере по Байкалу и побывали в нескольких музеях региона. "Мы объехали очень большую часть Байкала. Очень красиво, природа шикарная. Байкал бесподобен. По России путешествовать стоит. Стоит узнать свою Родину, свою страну, свой край", - цитируют организаторы семью. Международная выставка-форум "Россия" проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента РФ Владимира Путина. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. 1 июля 2024 года Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

https://ria.ru/20240709/pavilon-1958242284.html

https://ria.ru/20240709/vystavka-1958517662.html

байкал

россия

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байкал, россия, владимир путин