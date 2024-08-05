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Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" посетила Байкал - РИА Новости, 05.08.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
10:24 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/rossiya-1964078859.html
Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" посетила Байкал
Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" посетила Байкал - РИА Новости, 05.08.2024
Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" посетила Байкал
Семья девятимиллионного гостя международной выставки-форума "Россия" Андрея Баторова посетила Байкал, сообщили организаторы в официальной странице выставки... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:24
2024-08-05T10:24
выставка-форум "россия"
байкал
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семья девятимиллионного гостя международной выставки-форума "Россия" Андрея Баторова посетила Байкал, сообщили организаторы в официальной странице выставки "ВКонтакте"."Семья девятимиллионного посетителя выставки "Россия" побывала на Байкале. Девятимиллионным гостем выставки стал девятилетний Андрей. Тогда дирекция выставки и ВЭБ.РФ подарили ребенку и его семье поездку на Байкал. Андрей отправился в путешествие вместе с родителями Сильтимом и Александрой, младшей сестрой Софией", - говорится в сообщении.Отмечается, что туристы побывали в хаски-парке, прогулялись по кедровой тропе, прокатились на катере по Байкалу и побывали в нескольких музеях региона. "Мы объехали очень большую часть Байкала. Очень красиво, природа шикарная. Байкал бесподобен. По России путешествовать стоит. Стоит узнать свою Родину, свою страну, свой край", - цитируют организаторы семью. Международная выставка-форум "Россия" проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента РФ Владимира Путина. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. 1 июля 2024 года Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.
https://ria.ru/20240709/pavilon-1958242284.html
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байкал, россия, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Байкал, Россия, Владимир Путин
Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" посетила Байкал

Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" Андрея Баторова посетила Байкал

© Национальный центр "Россия"Семья 9-миллионного посетителя Выставки "Россия" побывала на Байкале
Семья 9-миллионного посетителя Выставки Россия побывала на Байкале - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Национальный центр "Россия"
Семья 9-миллионного посетителя Выставки "Россия" побывала на Байкале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семья девятимиллионного гостя международной выставки-форума "Россия" Андрея Баторова посетила Байкал, сообщили организаторы в официальной странице выставки "ВКонтакте".
«
"Семья девятимиллионного посетителя выставки "Россия" побывала на Байкале. Девятимиллионным гостем выставки стал девятилетний Андрей. Тогда дирекция выставки и ВЭБ.РФ подарили ребенку и его семье поездку на Байкал. Андрей отправился в путешествие вместе с родителями Сильтимом и Александрой, младшей сестрой Софией", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что туристы побывали в хаски-парке, прогулялись по кедровой тропе, прокатились на катере по Байкалу и побывали в нескольких музеях региона.
«
"Мы объехали очень большую часть Байкала. Очень красиво, природа шикарная. Байкал бесподобен. По России путешествовать стоит. Стоит узнать свою Родину, свою страну, свой край", - цитируют организаторы семью.
Международная выставка-форум "Россия" проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента РФ Владимира Путина. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. 1 июля 2024 года Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.
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