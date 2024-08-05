Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" посетила Байкал
Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" Андрея Баторова посетила Байкал
© Национальный центр "Россия"Семья 9-миллионного посетителя Выставки "Россия" побывала на Байкале
© Национальный центр "Россия"
Семья 9-миллионного посетителя Выставки "Россия" побывала на Байкале
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семья девятимиллионного гостя международной выставки-форума "Россия" Андрея Баторова посетила Байкал, сообщили организаторы в официальной странице выставки "ВКонтакте".
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"Семья девятимиллионного посетителя выставки "Россия" побывала на Байкале. Девятимиллионным гостем выставки стал девятилетний Андрей. Тогда дирекция выставки и ВЭБ.РФ подарили ребенку и его семье поездку на Байкал. Андрей отправился в путешествие вместе с родителями Сильтимом и Александрой, младшей сестрой Софией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что туристы побывали в хаски-парке, прогулялись по кедровой тропе, прокатились на катере по Байкалу и побывали в нескольких музеях региона.
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"Мы объехали очень большую часть Байкала. Очень красиво, природа шикарная. Байкал бесподобен. По России путешествовать стоит. Стоит узнать свою Родину, свою страну, свой край", - цитируют организаторы семью.
Международная выставка-форум "Россия" проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента РФ Владимира Путина. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. 1 июля 2024 года Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.