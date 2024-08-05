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Начался конкурс проектов корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел" - РИА Новости, 05.08.2024
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16:44 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/rossija-1964216809.html
Начался конкурс проектов корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел"
Начался конкурс проектов корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел" - РИА Новости, 05.08.2024
Начался конкурс проектов корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел"
Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и Ассоциация менеджеров объявили о старте X юбилейного Всероссийского конкурса проектов корпоративного... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:44
2024-08-05T16:44
россия
волонтеры
волонтерство в россии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и Ассоциация менеджеров объявили о старте X юбилейного Всероссийского конкурса проектов корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел", сообщает пресс-служба ассоциации. Конкурс, который выявляет передовой опыт и наиболее успешные практики корпоративного волонтерства в России, является долгосрочным проектом НСКВ, отмечающего в этом году десятилетний юбилей. В 2024 году конкурс проводится в семи основных номинациях: "Экология и охрана окружающей среды", "Местные сообщества", "Здоровье и спорт", "Социальное волонтерство", "Гуманитарная помощь", "Компетентностное и про боно волонтерство", "Корпоративное волонтерство в малом и среднем бизнесе". Также предусмотрены специальные номинации: "За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства", "За поддержку инициатив бизнеса", "За информационную поддержку корпоративного волонтерства", "Герой из бизнеса" и "Столица корпоративного волонтерства". В честь юбилея НСКВ состоится вручение специальной номинации "За вклад в развитие партнерства" компаниям, внесшим максимальный вклад в построение сотрудничества в сфере корпоративного волонтерства. "Конкурс "Чемпионы добрых дел" за эти 10 лет не только стал визитной карточкой Национального совета по корпоративному волонтерству, но и эффективным инструментом выявления практик, которые служат источником вдохновения и руководством для развития волонтерских проектов в корпоративном секторе. Мы с нетерпением ждем заявок и от лидеров нашего сообщества, и от новичков, реализующих свои первые проекты, направленные на заботу об экологии и решение социальных вызовов", - сказала председатель НСКВ Ирина Жукова, ее слова приводит пресс-служба. По словам исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева, волонтерское движение в России продолжает набирать популярность, и это связано с тем, что все больше компаний понимают важность поддержки благотворительных инициатив. "Тысячи корпоративных добровольцев ежедневно вносят свой вклад в решение самых актуальных задач общества и страны. Конкурс "Чемпионы добрых дел" предоставляет уникальную возможность оценить усилия компаний в области социальной ответственности, открывая свои двери как для крупных корпораций, так и для предприятий малого и среднего бизнеса из самых разных сфер. Благодаря проекту мы видим, как добровольческие инициативы становятся частью долгосрочной стратегии организаций и одними из самых действенных инструментов взаимодействия власти, бизнеса и общества", – отметил Евсеев. Принять участие в конкурсе могут все коммерческие организации, действующие на территории РФ. Заявки можно подать, заполнив онлайн-форму на сайте проекта с 5 августа по 7 октября 2024 года. Победители конкурса определяются голосованием членов экспертного жюри.
https://ria.ru/20230915/aktery-1896606695.html
https://ria.ru/20240317/putin-1933745498.html
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россия, волонтеры, волонтерство в россии
Россия, Волонтеры, Волонтерство в России

Начался конкурс проектов корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел"

© iStock.com / portishead1Волонтеры сажают дерево в парке
Волонтеры сажают дерево в парке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© iStock.com / portishead1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и Ассоциация менеджеров объявили о старте X юбилейного Всероссийского конкурса проектов корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел", сообщает пресс-служба ассоциации.
Конкурс, который выявляет передовой опыт и наиболее успешные практики корпоративного волонтерства в России, является долгосрочным проектом НСКВ, отмечающего в этом году десятилетний юбилей.
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В 2024 году конкурс проводится в семи основных номинациях: "Экология и охрана окружающей среды", "Местные сообщества", "Здоровье и спорт", "Социальное волонтерство", "Гуманитарная помощь", "Компетентностное и про боно волонтерство", "Корпоративное волонтерство в малом и среднем бизнесе".
Также предусмотрены специальные номинации: "За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства", "За поддержку инициатив бизнеса", "За информационную поддержку корпоративного волонтерства", "Герой из бизнеса" и "Столица корпоративного волонтерства". В честь юбилея НСКВ состоится вручение специальной номинации "За вклад в развитие партнерства" компаниям, внесшим максимальный вклад в построение сотрудничества в сфере корпоративного волонтерства.
"Конкурс "Чемпионы добрых дел" за эти 10 лет не только стал визитной карточкой Национального совета по корпоративному волонтерству, но и эффективным инструментом выявления практик, которые служат источником вдохновения и руководством для развития волонтерских проектов в корпоративном секторе. Мы с нетерпением ждем заявок и от лидеров нашего сообщества, и от новичков, реализующих свои первые проекты, направленные на заботу об экологии и решение социальных вызовов", - сказала председатель НСКВ Ирина Жукова, ее слова приводит пресс-служба.
По словам исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева, волонтерское движение в России продолжает набирать популярность, и это связано с тем, что все больше компаний понимают важность поддержки благотворительных инициатив.
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"Тысячи корпоративных добровольцев ежедневно вносят свой вклад в решение самых актуальных задач общества и страны. Конкурс "Чемпионы добрых дел" предоставляет уникальную возможность оценить усилия компаний в области социальной ответственности, открывая свои двери как для крупных корпораций, так и для предприятий малого и среднего бизнеса из самых разных сфер. Благодаря проекту мы видим, как добровольческие инициативы становятся частью долгосрочной стратегии организаций и одними из самых действенных инструментов взаимодействия власти, бизнеса и общества", – отметил Евсеев.
Принять участие в конкурсе могут все коммерческие организации, действующие на территории РФ. Заявки можно подать, заполнив онлайн-форму на сайте проекта с 5 августа по 7 октября 2024 года. Победители конкурса определяются голосованием членов экспертного жюри.
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