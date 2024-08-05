https://ria.ru/20240805/rossija-1964213688.html

В России заблокировали почти 3,5 тысячи фейковых лотерейных ресурсов

В России заблокировали почти 3,5 тысячи фейковых лотерейных ресурсов - РИА Новости, 05.08.2024

В России заблокировали почти 3,5 тысячи фейковых лотерейных ресурсов

Почти 3,5 тысячи мошеннических ресурсов, маскирующихся под государственные лотереи, заблокировали в России за первое полугодие 2024 года, но это в 1,5 раза... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:28

2024-08-05T16:28

2024-08-05T16:30

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россия

столото

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи мошеннических ресурсов, маскирующихся под государственные лотереи, заблокировали в России за первое полугодие 2024 года, но это в 1,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из совместного исследования "Столото" (крупнейший распространитель гослотерей в России) и F.A.C.C.T. (российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями). "Столото" и компания F.A.C.C.T. в первом полугодии 2024 года обнаружили и заблокировали 3 491 мошеннический ресурс, которые действовали под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд "Столото … По подсчетам аналитиков, этот показатель демонстрирует снижение мошеннической активности относительно аналогичного периода 2023 года на 53% и на 81,3% – относительно первых шести месяцев 2022 года", - говорится в исследовании. Из общего числа заблокированных ресурсов почти 3 тысячи составили мошеннические сайты, 343 - фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 35 - сообщения в мессенджерах и 151 - лжемобильные приложения. Авторы исследования напоминают, что если россиянину позвонили и представились сотрудником гослотерей, стоит помнить, что представители "Столото" не просят сообщить по телефону персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из смс для подтверждения финансовой операции. В том числе компания не запрашивает код из смс для отмены якобы совершенных мошеннических операций, и, конечно, ее представители не предложат установить программы для обеспечения удаленного доступа.

https://ria.ru/20240115/lotereya-1921370038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, столото, мошенничество, мошенники