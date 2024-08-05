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В России заблокировали почти 3,5 тысячи фейковых лотерейных ресурсов - РИА Новости, 05.08.2024
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16:28 05.08.2024 (обновлено: 16:30 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/rossija-1964213688.html
В России заблокировали почти 3,5 тысячи фейковых лотерейных ресурсов
В России заблокировали почти 3,5 тысячи фейковых лотерейных ресурсов - РИА Новости, 05.08.2024
В России заблокировали почти 3,5 тысячи фейковых лотерейных ресурсов
Почти 3,5 тысячи мошеннических ресурсов, маскирующихся под государственные лотереи, заблокировали в России за первое полугодие 2024 года, но это в 1,5 раза... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:28
2024-08-05T16:30
общество
россия
столото
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи мошеннических ресурсов, маскирующихся под государственные лотереи, заблокировали в России за первое полугодие 2024 года, но это в 1,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из совместного исследования "Столото" (крупнейший распространитель гослотерей в России) и F.A.C.C.T. (российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями). "Столото" и компания F.A.C.C.T. в первом полугодии 2024 года обнаружили и заблокировали 3 491 мошеннический ресурс, которые действовали под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд "Столото … По подсчетам аналитиков, этот показатель демонстрирует снижение мошеннической активности относительно аналогичного периода 2023 года на 53% и на 81,3% – относительно первых шести месяцев 2022 года", - говорится в исследовании. Из общего числа заблокированных ресурсов почти 3 тысячи составили мошеннические сайты, 343 - фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 35 - сообщения в мессенджерах и 151 - лжемобильные приложения. Авторы исследования напоминают, что если россиянину позвонили и представились сотрудником гослотерей, стоит помнить, что представители "Столото" не просят сообщить по телефону персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из смс для подтверждения финансовой операции. В том числе компания не запрашивает код из смс для отмены якобы совершенных мошеннических операций, и, конечно, ее представители не предложат установить программы для обеспечения удаленного доступа.
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60
353
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общество, россия, столото, мошенничество, мошенники
Общество, Россия, Столото, Мошенничество, мошенники
В России заблокировали почти 3,5 тысячи фейковых лотерейных ресурсов

"Столото": в России за полгода заблокировали 3,5 тысячи мошеннических сайтов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи мошеннических ресурсов, маскирующихся под государственные лотереи, заблокировали в России за первое полугодие 2024 года, но это в 1,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из совместного исследования "Столото" (крупнейший распространитель гослотерей в России) и F.A.C.C.T. (российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями).
"Столото" и компания F.A.C.C.T. в первом полугодии 2024 года обнаружили и заблокировали 3 491 мошеннический ресурс, которые действовали под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд "Столото … По подсчетам аналитиков, этот показатель демонстрирует снижение мошеннической активности относительно аналогичного периода 2023 года на 53% и на 81,3% – относительно первых шести месяцев 2022 года", - говорится в исследовании.
Из общего числа заблокированных ресурсов почти 3 тысячи составили мошеннические сайты, 343 - фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 35 - сообщения в мессенджерах и 151 - лжемобильные приложения.
Авторы исследования напоминают, что если россиянину позвонили и представились сотрудником гослотерей, стоит помнить, что представители "Столото" не просят сообщить по телефону персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из смс для подтверждения финансовой операции. В том числе компания не запрашивает код из смс для отмены якобы совершенных мошеннических операций, и, конечно, ее представители не предложат установить программы для обеспечения удаленного доступа.
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