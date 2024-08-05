https://ria.ru/20240805/rosatom-1964188128.html

"Росатом" заявил о безопасности своих сотрудников, строящих АЭС в Бангладеш

"Росатом" заявил о безопасности своих сотрудников, строящих АЭС в Бангладеш - РИА Новости, 05.08.2024

"Росатом" заявил о безопасности своих сотрудников, строящих АЭС в Бангладеш

Сотрудники "Росатома", участвующие в строительстве АЭС "Руппур" в Бангладеш, находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в госкорпорации. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:05

2024-08-05T15:05

2024-08-05T15:06

бангладеш

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс руппур

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудники "Росатома", участвующие в строительстве АЭС "Руппур" в Бангладеш, находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в госкорпорации."Сотрудники госкорпорации, занятые на строительстве АЭС "Руппур", в безопасности", - сказали в "Росатоме".Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.

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бангладеш, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур, беспорядки в бангладеш, в мире