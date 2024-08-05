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"Росатом" заявил о безопасности своих сотрудников, строящих АЭС в Бангладеш
"Росатом" заявил о безопасности своих сотрудников, строящих АЭС в Бангладеш - РИА Новости, 05.08.2024
"Росатом" заявил о безопасности своих сотрудников, строящих АЭС в Бангладеш
Сотрудники "Росатома", участвующие в строительстве АЭС "Руппур" в Бангладеш, находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в госкорпорации. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:05
2024-08-05T15:05
2024-08-05T15:06
бангладеш
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс руппур
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудники "Росатома", участвующие в строительстве АЭС "Руппур" в Бангладеш, находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в госкорпорации."Сотрудники госкорпорации, занятые на строительстве АЭС "Руппур", в безопасности", - сказали в "Росатоме".Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.
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Кровавые протесты в Бангладеш
Кровавые протесты в Бангладеш
2024-08-05T15:05
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бангладеш, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур, беспорядки в бангладеш, в мире
Бангладеш, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС Руппур, Беспорядки в Бангладеш, В мире
"Росатом" заявил о безопасности своих сотрудников, строящих АЭС в Бангладеш
"Росатом": беспорядки не угрожают сотрудникам, строящим АЭС в Бангладеш
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудники "Росатома", участвующие в строительстве АЭС "Руппур" в Бангладеш, находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"Сотрудники госкорпорации, занятые на строительстве АЭС "Руппур", в безопасности", - сказали в "Росатоме".
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.