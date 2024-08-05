https://ria.ru/20240805/robot-1964179081.html

Робот-доставщик попал в ДТП в центре Москвы

Робот-доставщик попал в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 05.08.2024

Робот-доставщик попал в ДТП в центре Москвы

Робот-доставщик, попавший в аварию на Зубовском бульваре в Москве, не получил видимых повреждений, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:40

2024-08-05T14:40

2024-08-05T15:22

происшествия

москва

яндекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964177929_0:79:1700:1035_1920x0_80_0_0_2408c1847fd7bb819f6547aaaa828c8e.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Робот-доставщик, попавший в аварию на Зубовском бульваре в Москве, не получил видимых повреждений, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что на Зубовском бульваре робот-доставщик попал в ДТП на пешеходном переходе. Сейчас робот стоит на тротуаре без движения. Сигнальные огни на корпусе горят красным цветом.В компании "Яндекс", которой принадлежит робот-курьер, рассказали РИА Новости, что аппарат двигался на регулируемом пешеходном переходе, соблюдая правила дорожного движения."Когда робот практически завершил переезд, его задел автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, робот получил незначительные повреждения, водитель и компания претензий друг к другу не имеют", - добавили в "Яндексе".В компании отметили, что роботы за день безопасно проезжают более тысячи пешеходных переходов в автономном режиме.

https://ria.ru/20240803/moskva-1963799035.html

https://ria.ru/20240805/moskva-1964115869.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, яндекс