https://ria.ru/20240805/robot-1964179081.html
Робот-доставщик попал в ДТП в центре Москвы
Робот-доставщик попал в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 05.08.2024
Робот-доставщик попал в ДТП в центре Москвы
Робот-доставщик, попавший в аварию на Зубовском бульваре в Москве, не получил видимых повреждений, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:40
2024-08-05T14:40
2024-08-05T15:22
происшествия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Робот-доставщик, попавший в аварию на Зубовском бульваре в Москве, не получил видимых повреждений, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что на Зубовском бульваре робот-доставщик попал в ДТП на пешеходном переходе. Сейчас робот стоит на тротуаре без движения. Сигнальные огни на корпусе горят красным цветом.В компании "Яндекс", которой принадлежит робот-курьер, рассказали РИА Новости, что аппарат двигался на регулируемом пешеходном переходе, соблюдая правила дорожного движения."Когда робот практически завершил переезд, его задел автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, робот получил незначительные повреждения, водитель и компания претензий друг к другу не имеют", - добавили в "Яндексе".В компании отметили, что роботы за день безопасно проезжают более тысячи пешеходных переходов в автономном режиме.
https://ria.ru/20240803/moskva-1963799035.html
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происшествия, москва, яндекс
Происшествия, Москва, Яндекс
Робот-доставщик попал в ДТП в центре Москвы
Робот-доставщик попал в ДТП в центре Москвы, он не получил видимых повреждений
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Робот-доставщик, попавший в аварию на Зубовском бульваре в Москве, не получил видимых повреждений, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что на Зубовском бульваре робот-доставщик попал в ДТП на пешеходном переходе.
Сейчас робот стоит на тротуаре без движения. Сигнальные огни на корпусе горят красным цветом.
В компании "Яндекс", которой принадлежит робот-курьер, рассказали РИА Новости, что аппарат двигался на регулируемом пешеходном переходе, соблюдая правила дорожного движения.
"Когда робот практически завершил переезд, его задел автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, робот получил незначительные повреждения, водитель и компания претензий друг к другу не имеют", - добавили в "Яндексе
".
В компании отметили, что роботы за день безопасно проезжают более тысячи пешеходных переходов в автономном режиме.