В Марий Эл трехлетний ребенок сбил свою мать на машине
В марийской деревне мать пыталась остановить машину с трехлетним ребенком
© Фото : УГИБДД МВД по Республике Марий Эл/ВКонтактеМесто происшествия, где трехлетний ребенок, повернув ключ зажигания, сбил девушку в марийской деревне Алманово
Место происшествия, где трехлетний ребенок, повернув ключ зажигания, сбил девушку в марийской деревне Алманово
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Девушка, которую в марийской деревне сбил трехлетний ребенок, является его матерью, она пыталась остановить машину, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.
Ранее Госавтоинспекция Марий Эл сообщила, что 4 августа около 17.25 мск в деревне Алманово Горномарийского района мужчина оставил в салоне машины Skoda трехлетнего ребенка, который запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания. В результате автомобиль наехал на 28-летнюю девушку-пешехода, которая получила травмы.
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"По оперативной информации, во время прогулки с матерью трехлетний ребенок сел в открытую машину, принадлежащую отцу, и повернул ключ, оставленный в замке зажигания. Женщина попыталась самостоятельно остановить машину, однако автомобиль совершил на нее наезд. Ребенок не пострадал", - говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.