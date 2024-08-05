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В Марий Эл трехлетний ребенок сбил свою мать на машине - РИА Новости, 05.08.2024
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17:51 05.08.2024 (обновлено: 17:57 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/rebenok-1964239896.html
В Марий Эл трехлетний ребенок сбил свою мать на машине
В Марий Эл трехлетний ребенок сбил свою мать на машине - РИА Новости, 05.08.2024
В Марий Эл трехлетний ребенок сбил свою мать на машине
Девушка, которую в марийской деревне сбил трехлетний ребенок, является его матерью, она пыталась остановить машину, сообщает прокуратура республики в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:51
2024-08-05T17:57
происшествия
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Девушка, которую в марийской деревне сбил трехлетний ребенок, является его матерью, она пыталась остановить машину, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.Ранее Госавтоинспекция Марий Эл сообщила, что 4 августа около 17.25 мск в деревне Алманово Горномарийского района мужчина оставил в салоне машины Skoda трехлетнего ребенка, который запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания. В результате автомобиль наехал на 28-летнюю девушку-пешехода, которая получила травмы. "По оперативной информации, во время прогулки с матерью трехлетний ребенок сел в открытую машину, принадлежащую отцу, и повернул ключ, оставленный в замке зажигания. Женщина попыталась самостоятельно остановить машину, однако автомобиль совершил на нее наезд. Ребенок не пострадал", - говорится в сообщении. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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происшествия, республика марий эл
Происшествия, Республика Марий Эл
В Марий Эл трехлетний ребенок сбил свою мать на машине

В марийской деревне мать пыталась остановить машину с трехлетним ребенком

© Фото : УГИБДД МВД по Республике Марий Эл/ВКонтактеМесто происшествия, где трехлетний ребенок, повернув ключ зажигания, сбил девушку в марийской деревне Алманово
Место происшествия, где трехлетний ребенок, повернув ключ зажигания, сбил девушку в марийской деревне Алманово - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : УГИБДД МВД по Республике Марий Эл/ВКонтакте
Место происшествия, где трехлетний ребенок, повернув ключ зажигания, сбил девушку в марийской деревне Алманово
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Девушка, которую в марийской деревне сбил трехлетний ребенок, является его матерью, она пыталась остановить машину, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.
Ранее Госавтоинспекция Марий Эл сообщила, что 4 августа около 17.25 мск в деревне Алманово Горномарийского района мужчина оставил в салоне машины Skoda трехлетнего ребенка, который запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания. В результате автомобиль наехал на 28-летнюю девушку-пешехода, которая получила травмы.
«
"По оперативной информации, во время прогулки с матерью трехлетний ребенок сел в открытую машину, принадлежащую отцу, и повернул ключ, оставленный в замке зажигания. Женщина попыталась самостоятельно остановить машину, однако автомобиль совершил на нее наезд. Ребенок не пострадал", - говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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ПроисшествияРеспублика Марий Эл
 
 
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