https://ria.ru/20240805/rebenok-1964239896.html

В Марий Эл трехлетний ребенок сбил свою мать на машине

В Марий Эл трехлетний ребенок сбил свою мать на машине - РИА Новости, 05.08.2024

В Марий Эл трехлетний ребенок сбил свою мать на машине

Девушка, которую в марийской деревне сбил трехлетний ребенок, является его матерью, она пыталась остановить машину, сообщает прокуратура республики в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:51

2024-08-05T17:51

2024-08-05T17:57

происшествия

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Девушка, которую в марийской деревне сбил трехлетний ребенок, является его матерью, она пыталась остановить машину, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.Ранее Госавтоинспекция Марий Эл сообщила, что 4 августа около 17.25 мск в деревне Алманово Горномарийского района мужчина оставил в салоне машины Skoda трехлетнего ребенка, который запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания. В результате автомобиль наехал на 28-летнюю девушку-пешехода, которая получила травмы. "По оперативной информации, во время прогулки с матерью трехлетний ребенок сел в открытую машину, принадлежащую отцу, и повернул ключ, оставленный в замке зажигания. Женщина попыталась самостоятельно остановить машину, однако автомобиль совершил на нее наезд. Ребенок не пострадал", - говорится в сообщении. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240804/peterburg-1964005459.html

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происшествия, республика марий эл