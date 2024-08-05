https://ria.ru/20240805/rakety-1964286768.html

Источник: ракеты по американской базе в Ираке выпустили с грузовика

Источник: ракеты по американской базе в Ираке выпустили с грузовика - РИА Новости, 05.08.2024

Источник: ракеты по американской базе в Ираке выпустили с грузовика

Ракеты по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака были выпущены с грузовика, рассказал РИА Новости в понедельник источник в иракских службах... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T23:44

2024-08-05T23:44

2024-08-05T23:44

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ирак

сша

сирия

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БАГДАД, 5 авг - РИА Новости. Ракеты по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака были выпущены с грузовика, рассказал РИА Новости в понедельник источник в иракских службах безопасности. Ранее иракские СМИ сообщали о взрывах в районе базы Айн-аль-Асад. "Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины",- рассказал источник. По словам собеседника агентства, обе ракеты разорвались на окраине базы, не причинив никакого ущерба. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

https://ria.ru/20240716/irak-1960138471.html

https://ria.ru/20240302/irak-1930638992.html

ирак

сша

сирия

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в мире, ирак, сша, сирия