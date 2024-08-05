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Источник: ракеты по американской базе в Ираке выпустили с грузовика - РИА Новости, 05.08.2024
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23:44 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/rakety-1964286768.html
Источник: ракеты по американской базе в Ираке выпустили с грузовика
Источник: ракеты по американской базе в Ираке выпустили с грузовика - РИА Новости, 05.08.2024
Источник: ракеты по американской базе в Ираке выпустили с грузовика
Ракеты по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака были выпущены с грузовика, рассказал РИА Новости в понедельник источник в иракских службах... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T23:44
2024-08-05T23:44
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ирак
сша
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БАГДАД, 5 авг - РИА Новости. Ракеты по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака были выпущены с грузовика, рассказал РИА Новости в понедельник источник в иракских службах безопасности. Ранее иракские СМИ сообщали о взрывах в районе базы Айн-аль-Асад. "Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины",- рассказал источник. По словам собеседника агентства, обе ракеты разорвались на окраине базы, не причинив никакого ущерба. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20240716/irak-1960138471.html
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в мире, ирак, сша, сирия
В мире, Ирак, США, Сирия
Источник: ракеты по американской базе в Ираке выпустили с грузовика

Ракеты по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака выпустили с грузовика

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская база в Ираке
Американская база в Ираке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская база в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 5 авг - РИА Новости. Ракеты по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака были выпущены с грузовика, рассказал РИА Новости в понедельник источник в иракских службах безопасности.
Ранее иракские СМИ сообщали о взрывах в районе базы Айн-аль-Асад.
Американские военные на базе - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США
16 июля, 23:47
"Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины",- рассказал источник.
По словам собеседника агентства, обе ракеты разорвались на окраине базы, не причинив никакого ущерба.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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В миреИракСШАСирия
 
 
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