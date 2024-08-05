https://ria.ru/20240805/rada-1964090774.html

В Раде призвали к блокировке Telegram

В Раде призвали к блокировке Telegram - РИА Новости, 05.08.2024

В Раде призвали к блокировке Telegram

Киев не имеет возможности регулировать работу Telegram, как и любой другой соцсети, спасет только блокировка, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:48

2024-08-05T10:48

2024-08-05T10:48

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев не имеет возможности регулировать работу Telegram, как и любой другой соцсети, спасет только блокировка, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам информационной политики Никита Потураев в интервью изданию РБК-Украина. Издание РБК-Украина опубликовало интервью с Потураевым, в котором в том числе обсуждались вопросы регулирования и блокировки мессенджера. "Ресурсов нет на регуляцию. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей", - заявил Потураев в ответ на вопрос о контроле Киева над работой Telegram. На вопрос, что делать, если нет ресурсов и рычагов для регулирования Telegram, Потураев заявил коротко и однозначно. "Отключать", - сказал он. Как заявил Потураев, Telegram пользуется порядка 80% жителей Украины, а руководство компании не поддерживает официальных контактов с Киевом, что является серьезной угрозой национальной безопасности. По его мнению, текущая ситуация с интернет-СМИ опасна для Киева не только поражением в информационной войне, но и фактическим поражением в вооруженном конфликте. Спасти положение Потураев предлагает законопроектом о блокировке неподконтрольного Киеву мессенджера, в случае отказа наладить прямое взаимодействие с украинскими властями, как уже поступили с российскими соцсетями "Вконтакте" и "Одноклассники". Ранее Потураев предложил ввести в стране военную цензуру, которая, по его словам, даст необходимые полномочия властям. Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее она заявляла, что среди депутатов Рады обсуждается вопрос принятия мер для регулирования работы Telegram в стране. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Как заявил председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, запрет и блокирование - крайнее средство, которое власти могут использовать только при критической потребности. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика страны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.

https://ria.ru/20240229/ukraina-1930112340.html

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856596378.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

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в мире, технологии, ярослав юрчишин, анатолий шарий