https://ria.ru/20240805/pvo-1964050999.html

Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО

Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО - РИА Новости, 05.08.2024

Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО

Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) обнародовал в журнале "Национальная оборона" преимущественные характеристики средств ПВО... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T03:06

2024-08-05T03:06

2024-08-05T03:06

безопасность

россия

украина

нато

воздушно-космические силы россии

с-400 «триумф»

f-16

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) обнародовал в журнале "Национальная оборона" преимущественные характеристики средств ПВО РФ по сравнению с аналогами НАТО, задействованных в украинском конфликте. Экспертный доклад АЦ ВКО подготовлен в связи с появившейся информацией о том, что первая партия из шести истребителей F-16 прибыла на Украину. В статье указываются и приводятся технические возможности эшелонированной системы ПВО ВКС РФ, состоящей из ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг" и ЗРК "Тор-М2". "Высокие тактико-технические характеристики современных российских ЗРС и ЗРК делают их лучшими представителями своих классов, способными обеспечить эффективное противовоздушное прикрытие войск в зоне своей ответственности", - говорится в статье. Patriot – не конкурент С-400 Оба комплекса предназначены для поражения на большом удалении от обороняемых войск или объектов широкой номенклатуры целей, имеющих высокие предельные характеристики. ЗРС С-400 способны перехватывать аэродинамические средства воздушного нападения (СВН) на дальности до 380 километров и высоте до 30 километров. Дальность/высота поражения баллистических ракет – 30/25 километров соответственно, а скорость целей – до 4,8 километра в секунду, такие технические показатели приводятся в статье. У ЗРК Patriot зона поражения аэродинамических СВН по дальности – до 160 километров, по высоте – до 25 километров, БР – 25 и 20 километров, соответственно. Скорость цели - до 3 километров в секунду. В число приоритетных целей для средств ПВО большой дальности входят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, бомбардировочная авиация. Наиболее сложные цели для обоих комплексов – противорадиолокационные ракеты. "Викинг" как среднее звено эшелонированной обороны Советская, а затем и российская концепция эшелонированной ПВО всегда уделяла большое внимание зенитным ракетным комплексам средней дальности – их развитие шло непрерывно. Одним из лучших в мире средств ПВО является ЗРК "Викинг". Этот ЗРК СД в полной мере соответствуют условиям современного боя, утверждается в аналитическом материале. Натовские же стратеги в течение длительного периода не придавали значения развитию данного класса. Однако в последние годы появилось сразу несколько западных систем ПВО средней дальности, таких как IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T, что свидетельствует о несколько запоздалом осознании роли ЗРК СД в бою. Максимальная дальность и высота перехвата аэродинамических целей составляет у "Викинга" 65 и 25 километров, у ЗРК IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T соответственно – 40 и 20 километров, 50/20 километров, 60 80/20 километров. "Викинг" способен перехватывать как аэродинамические, так и баллистические цели. Приоритетными для комплексов средней дальности целями являются самолеты фронтовой авиации и боевые вертолеты. Эшелон замыкает "Тор-м2" В зоне малой дальности (до 16 километров) оптимальным средством поражения воздушных целей являются ЗРК малой дальности "Тор-М2". Номенклатура целей этого комплекса включает в себя БПЛА, а также и пилотируемые летательные аппараты, рискнувшие войти в зону ПВО малой дальности, говорится в материале. ЗРК "Тор-М2" превосходит западные аналогичные ЗРК (VL MICA, IRIS-T SL, NASAMS II, SPYDER) по большинству параметров. С точки зрения войсковой ПВО, для ЗРК "Тор-М2" подобрать западный аналог для сравнения в принципе невозможно, утверждается в статье. Преимущества "Тор-М2" - быстрое выдвижение на позицию с марша или из укрытия, быстрое развертывание/свертывание на позиции (10-15 минут), перехват целей и маневренность, что делает комплекс недостижимым для артиллерии врага.

https://ria.ru/20240414/leonkov-1939910595.html

https://ria.ru/20240414/pvo-1939894564.html

https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html

https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html

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безопасность, россия, украина, нато, воздушно-космические силы россии, с-400 «триумф», f-16, вооруженные силы рф