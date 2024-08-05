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Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО - РИА Новости, 05.08.2024
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03:06 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/pvo-1964050999.html
Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО
Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО - РИА Новости, 05.08.2024
Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО
Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) обнародовал в журнале "Национальная оборона" преимущественные характеристики средств ПВО... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T03:06
2024-08-05T03:06
безопасность
россия
украина
нато
воздушно-космические силы россии
с-400 «триумф»
f-16
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) обнародовал в журнале "Национальная оборона" преимущественные характеристики средств ПВО РФ по сравнению с аналогами НАТО, задействованных в украинском конфликте. Экспертный доклад АЦ ВКО подготовлен в связи с появившейся информацией о том, что первая партия из шести истребителей F-16 прибыла на Украину. В статье указываются и приводятся технические возможности эшелонированной системы ПВО ВКС РФ, состоящей из ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг" и ЗРК "Тор-М2". "Высокие тактико-технические характеристики современных российских ЗРС и ЗРК делают их лучшими представителями своих классов, способными обеспечить эффективное противовоздушное прикрытие войск в зоне своей ответственности", - говорится в статье. Patriot – не конкурент С-400 Оба комплекса предназначены для поражения на большом удалении от обороняемых войск или объектов широкой номенклатуры целей, имеющих высокие предельные характеристики. ЗРС С-400 способны перехватывать аэродинамические средства воздушного нападения (СВН) на дальности до 380 километров и высоте до 30 километров. Дальность/высота поражения баллистических ракет – 30/25 километров соответственно, а скорость целей – до 4,8 километра в секунду, такие технические показатели приводятся в статье. У ЗРК Patriot зона поражения аэродинамических СВН по дальности – до 160 километров, по высоте – до 25 километров, БР – 25 и 20 километров, соответственно. Скорость цели - до 3 километров в секунду. В число приоритетных целей для средств ПВО большой дальности входят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, бомбардировочная авиация. Наиболее сложные цели для обоих комплексов – противорадиолокационные ракеты. "Викинг" как среднее звено эшелонированной обороны Советская, а затем и российская концепция эшелонированной ПВО всегда уделяла большое внимание зенитным ракетным комплексам средней дальности – их развитие шло непрерывно. Одним из лучших в мире средств ПВО является ЗРК "Викинг". Этот ЗРК СД в полной мере соответствуют условиям современного боя, утверждается в аналитическом материале. Натовские же стратеги в течение длительного периода не придавали значения развитию данного класса. Однако в последние годы появилось сразу несколько западных систем ПВО средней дальности, таких как IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T, что свидетельствует о несколько запоздалом осознании роли ЗРК СД в бою. Максимальная дальность и высота перехвата аэродинамических целей составляет у "Викинга" 65 и 25 километров, у ЗРК IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T соответственно – 40 и 20 километров, 50/20 километров, 60 80/20 километров. "Викинг" способен перехватывать как аэродинамические, так и баллистические цели. Приоритетными для комплексов средней дальности целями являются самолеты фронтовой авиации и боевые вертолеты. Эшелон замыкает "Тор-м2" В зоне малой дальности (до 16 километров) оптимальным средством поражения воздушных целей являются ЗРК малой дальности "Тор-М2". Номенклатура целей этого комплекса включает в себя БПЛА, а также и пилотируемые летательные аппараты, рискнувшие войти в зону ПВО малой дальности, говорится в материале. ЗРК "Тор-М2" превосходит западные аналогичные ЗРК (VL MICA, IRIS-T SL, NASAMS II, SPYDER) по большинству параметров. С точки зрения войсковой ПВО, для ЗРК "Тор-М2" подобрать западный аналог для сравнения в принципе невозможно, утверждается в статье. Преимущества "Тор-М2" - быстрое выдвижение на позицию с марша или из укрытия, быстрое развертывание/свертывание на позиции (10-15 минут), перехват целей и маневренность, что делает комплекс недостижимым для артиллерии врага.
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безопасность, россия, украина, нато, воздушно-космические силы россии, с-400 «триумф», f-16, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Украина, НАТО, Воздушно-космические силы России, С-400 «Триумф», F-16, Вооруженные силы РФ
Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО

АЦ ВКО: возможности эшелонированной системы ПВО России превосходят аналоги НАТО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) обнародовал в журнале "Национальная оборона" преимущественные характеристики средств ПВО РФ по сравнению с аналогами НАТО, задействованных в украинском конфликте.
Экспертный доклад АЦ ВКО подготовлен в связи с появившейся информацией о том, что первая партия из шести истребителей F-16 прибыла на Украину. В статье указываются и приводятся технические возможности эшелонированной системы ПВО ВКС РФ, состоящей из ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг" и ЗРК "Тор-М2".
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"Высокие тактико-технические характеристики современных российских ЗРС и ЗРК делают их лучшими представителями своих классов, способными обеспечить эффективное противовоздушное прикрытие войск в зоне своей ответственности", - говорится в статье.

Patriot – не конкурент С-400

Оба комплекса предназначены для поражения на большом удалении от обороняемых войск или объектов широкой номенклатуры целей, имеющих высокие предельные характеристики. ЗРС С-400 способны перехватывать аэродинамические средства воздушного нападения (СВН) на дальности до 380 километров и высоте до 30 километров. Дальность/высота поражения баллистических ракет – 30/25 километров соответственно, а скорость целей – до 4,8 километра в секунду, такие технические показатели приводятся в статье.
У ЗРК Patriot зона поражения аэродинамических СВН по дальности – до 160 километров, по высоте – до 25 километров, БР – 25 и 20 километров, соответственно. Скорость цели - до 3 километров в секунду.
В число приоритетных целей для средств ПВО большой дальности входят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, бомбардировочная авиация. Наиболее сложные цели для обоих комплексов – противорадиолокационные ракеты.
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"Викинг" как среднее звено эшелонированной обороны

Советская, а затем и российская концепция эшелонированной ПВО всегда уделяла большое внимание зенитным ракетным комплексам средней дальности – их развитие шло непрерывно. Одним из лучших в мире средств ПВО является ЗРК "Викинг". Этот ЗРК СД в полной мере соответствуют условиям современного боя, утверждается в аналитическом материале.
Натовские же стратеги в течение длительного периода не придавали значения развитию данного класса. Однако в последние годы появилось сразу несколько западных систем ПВО средней дальности, таких как IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T, что свидетельствует о несколько запоздалом осознании роли ЗРК СД в бою.
Максимальная дальность и высота перехвата аэродинамических целей составляет у "Викинга" 65 и 25 километров, у ЗРК IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T соответственно – 40 и 20 километров, 50/20 километров, 60 80/20 километров. "Викинг" способен перехватывать как аэродинамические, так и баллистические цели.
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Приоритетными для комплексов средней дальности целями являются самолеты фронтовой авиации и боевые вертолеты.

Эшелон замыкает "Тор-м2"

В зоне малой дальности (до 16 километров) оптимальным средством поражения воздушных целей являются ЗРК малой дальности "Тор-М2". Номенклатура целей этого комплекса включает в себя БПЛА, а также и пилотируемые летательные аппараты, рискнувшие войти в зону ПВО малой дальности, говорится в материале.
ЗРК "Тор-М2" превосходит западные аналогичные ЗРК (VL MICA, IRIS-T SL, NASAMS II, SPYDER) по большинству параметров. С точки зрения войсковой ПВО, для ЗРК "Тор-М2" подобрать западный аналог для сравнения в принципе невозможно, утверждается в статье.
Преимущества "Тор-М2" - быстрое выдвижение на позицию с марша или из укрытия, быстрое развертывание/свертывание на позиции (10-15 минут), перехват целей и маневренность, что делает комплекс недостижимым для артиллерии врага.
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