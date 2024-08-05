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Путин охарактеризовал работу парламента в весеннюю сессию как ответственную - РИА Новости, 05.08.2024
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15:15 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/putin-1964190404.html
Путин охарактеризовал работу парламента в весеннюю сессию как ответственную
Путин охарактеризовал работу парламента в весеннюю сессию как ответственную - РИА Новости, 05.08.2024
Путин охарактеризовал работу парламента в весеннюю сессию как ответственную
Президент РФ Владимир Путин отметил работу парламента в весеннюю сессию, как ответственную и большую. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:15
2024-08-05T15:15
россия
владимир путин
валентина матвиенко
вячеслав володин
совет федерации рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу парламента в весеннюю сессию, как ответственную и большую. "Причем вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством, имея в виду все направления нашей деятельности, и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. Это всегда очень ответственная большая работа", - сказал Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Также президент в ходе встречи поблагодарил сенаторов и депутатов Государственной Думы за огромный объем проделанной работы. "Парламент в весеннюю сессию работал оперативно и в тесном контакте с кабмином", - добавил Путин.
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россия, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф, политика
Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Политика
Путин охарактеризовал работу парламента в весеннюю сессию как ответственную

Путин: в весеннюю сессию парламент провел ответственную и большую работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу парламента в весеннюю сессию, как ответственную и большую.
"Причем вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством, имея в виду все направления нашей деятельности, и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. Это всегда очень ответственная большая работа", - сказал Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.
Также президент в ходе встречи поблагодарил сенаторов и депутатов Государственной Думы за огромный объем проделанной работы.
"Парламент в весеннюю сессию работал оперативно и в тесном контакте с кабмином", - добавил Путин.
Президент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Путин призвал Совфед и правительство продолжить работу в том же темпе
Вчера, 15:10
 
РоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
 
 
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