https://ria.ru/20240805/putin-1964190404.html

Путин охарактеризовал работу парламента в весеннюю сессию как ответственную

Путин охарактеризовал работу парламента в весеннюю сессию как ответственную - РИА Новости, 05.08.2024

Путин охарактеризовал работу парламента в весеннюю сессию как ответственную

Президент РФ Владимир Путин отметил работу парламента в весеннюю сессию, как ответственную и большую. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:15

2024-08-05T15:15

2024-08-05T15:15

россия

владимир путин

валентина матвиенко

вячеслав володин

совет федерации рф

госдума рф

политика

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу парламента в весеннюю сессию, как ответственную и большую. "Причем вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством, имея в виду все направления нашей деятельности, и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. Это всегда очень ответственная большая работа", - сказал Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Также президент в ходе встречи поблагодарил сенаторов и депутатов Государственной Думы за огромный объем проделанной работы. "Парламент в весеннюю сессию работал оперативно и в тесном контакте с кабмином", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240805/putin-1964189230.html

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россия, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф, политика