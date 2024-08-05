https://ria.ru/20240805/putin-1964187789.html
Россия решает новые задачи достойно, заявил Путин
Россия решает новые задачи достойно, заявил Путин - РИА Новости, 05.08.2024
Россия решает новые задачи достойно, заявил Путин
Россия решает новые задачи достойно, с хорошим результатом, но расслабляться нельзя, нужно работать напряжённо, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:04
2024-08-05T15:04
2024-08-05T15:08
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия решает новые задачи достойно, с хорошим результатом, но расслабляться нельзя, нужно работать напряжённо, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным."В целом мы решаем их достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряжённо", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Россия решает новые задачи достойно, заявил Путин
Путин: Россия решает новые задачи достойно, но расслабляться нельзя