https://ria.ru/20240805/putin-1964187789.html

Россия решает новые задачи достойно, заявил Путин

Россия решает новые задачи достойно, заявил Путин - РИА Новости, 05.08.2024

Россия решает новые задачи достойно, заявил Путин

Россия решает новые задачи достойно, с хорошим результатом, но расслабляться нельзя, нужно работать напряжённо, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:04

2024-08-05T15:04

2024-08-05T15:08

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия решает новые задачи достойно, с хорошим результатом, но расслабляться нельзя, нужно работать напряжённо, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным."В целом мы решаем их достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряжённо", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html

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россия, политика, владимир путин