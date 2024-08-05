https://ria.ru/20240805/putin-1964174889.html

Путин встретился с Володиным и Матвиенко

Путин встретился с Володиным и Матвиенко - РИА Новости, 05.08.2024

Путин встретился с Володиным и Матвиенко

Президент Владимир Путин встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:32

2024-08-05T14:32

2024-08-05T17:28

владимир путин

политика

вячеслав володин

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным."Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов за огромный объем проделанной работы", — сказал глава государства.В весеннюю сессию обе палаты парламента решали поставленные задачи быстро и в тесном контакте с правительством. Это касается всех направлений деятельности, как чисто экономических вопросов, так и социальных, указал Путин.Он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов работы Совфеда и Госдумы в осеннюю сессию останется обеспечение безопасности страны."Это стабильное функционирование вооруженных сил, их развитие, обеспечение современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, линии боевого соприкосновения рискуют жизнью и здоровьем для защиты интересов государства, и членов их семей", — заявил президент.Российский лидер также напомнил, что главная задача всех ветвей власти — защита интересов граждан. Речь идет о политических, социальных и экономических правах."Нормотворческая, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", — сказал он.В заключение Путин отметил, что Россия решает новые задачи достойно и с хорошим результатом, но призвал не расслабляться.Госдума завершила весеннюю сессию 31 июля, а Совфед — 2 августа.

https://ria.ru/20240805/matvienko-1964196555.html

https://ria.ru/20240805/gosduma-1964205203.html

https://ria.ru/20240731/deputaty-1963225985.html

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Путин встретился с Володиным и Матвиенко Путин встретился с Володиным и Матвиенко 2024-08-05T14:32 true PT0M56S

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владимир путин, политика, вячеслав володин, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, госдума рф