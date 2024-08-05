https://ria.ru/20240805/putin-1964174889.html
Путин встретился с Володиным и Матвиенко
Путин встретился с Володиным и Матвиенко - РИА Новости, 05.08.2024
Путин встретился с Володиным и Матвиенко
Президент Владимир Путин встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:32
2024-08-05T14:32
2024-08-05T17:28
владимир путин
политика
вячеслав володин
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964235947_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_cf91b211d17cb3a24d8e5ff0eff814e8.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным."Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов за огромный объем проделанной работы", — сказал глава государства.В весеннюю сессию обе палаты парламента решали поставленные задачи быстро и в тесном контакте с правительством. Это касается всех направлений деятельности, как чисто экономических вопросов, так и социальных, указал Путин.Он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов работы Совфеда и Госдумы в осеннюю сессию останется обеспечение безопасности страны."Это стабильное функционирование вооруженных сил, их развитие, обеспечение современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, линии боевого соприкосновения рискуют жизнью и здоровьем для защиты интересов государства, и членов их семей", — заявил президент.Российский лидер также напомнил, что главная задача всех ветвей власти — защита интересов граждан. Речь идет о политических, социальных и экономических правах."Нормотворческая, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", — сказал он.В заключение Путин отметил, что Россия решает новые задачи достойно и с хорошим результатом, но призвал не расслабляться.Госдума завершила весеннюю сессию 31 июля, а Совфед — 2 августа.
https://ria.ru/20240805/matvienko-1964196555.html
https://ria.ru/20240805/gosduma-1964205203.html
https://ria.ru/20240731/deputaty-1963225985.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964235947_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bddf7809038f6b0d60caffc6e9f05af5.jpg
Путин встретился с Володиным и Матвиенко
Путин встретился с Володиным и Матвиенко
2024-08-05T14:32
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, вячеслав володин, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, госдума рф
Владимир Путин, Политика, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Путин встретился с Володиным и Матвиенко
Путин встретился со спикером Совфеда Матвиенко и председателем Госдумы Володиным
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.
"Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов за огромный объем проделанной работы", — сказал глава государства.
В весеннюю сессию обе палаты парламента решали поставленные задачи быстро и в тесном контакте с правительством. Это касается всех направлений деятельности, как чисто экономических вопросов, так и социальных, указал Путин.
Он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов работы Совфеда и Госдумы
в осеннюю сессию останется обеспечение безопасности страны.
"Это стабильное функционирование вооруженных сил, их развитие, обеспечение современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, линии боевого соприкосновения рискуют жизнью и здоровьем для защиты интересов государства, и членов их семей", — заявил президент.
Российский лидер также напомнил, что главная задача всех ветвей власти — защита интересов граждан. Речь идет о политических, социальных и экономических правах.
"Нормотворческая, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", — сказал он.
В заключение Путин отметил, что Россия
решает новые задачи достойно и с хорошим результатом, но призвал не расслабляться.
Госдума
завершила весеннюю сессию 31 июля, а Совфед — 2 августа.