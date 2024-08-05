Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил наименование "гвардейский" двум формированиям ВС России - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/putin--1964268265.html
Путин присвоил наименование "гвардейский" двум формированиям ВС России
Путин присвоил наименование "гвардейский" двум формированиям ВС России - РИА Новости, 05.08.2024
Путин присвоил наименование "гвардейский" двум формированиям ВС России
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" восьмой общевойсковой армии и 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:27
2024-08-05T20:27
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" восьмой общевойсковой армии и 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить восьмой общевойсковой армии почетное наименование "гвардейская"", - говорится в указе. Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.
https://ria.ru/20240731/pozdravlenie-1963318230.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Безопасность, Россия
Путин присвоил наименование "гвардейский" двум формированиям ВС России

Владимир Путин присвоил наименование "гвардейский" двум формированиям ВС России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" восьмой общевойсковой армии и 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить восьмой общевойсковой армии почетное наименование "гвардейская"", - говорится в указе.
Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Путин поздравил полк и бригаду с присвоением им наименований гвардейских
31 июля, 23:25
 
БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала