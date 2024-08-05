https://ria.ru/20240805/putin--1964268265.html
Путин присвоил наименование "гвардейский" двум формированиям ВС России
Путин присвоил наименование "гвардейский" двум формированиям ВС России - РИА Новости, 05.08.2024
Путин присвоил наименование "гвардейский" двум формированиям ВС России
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" восьмой общевойсковой армии и 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:27
2024-08-05T20:27
2024-08-05T20:27
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" восьмой общевойсковой армии и 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить восьмой общевойсковой армии почетное наименование "гвардейская"", - говорится в указе. Другим указом Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.
https://ria.ru/20240731/pozdravlenie-1963318230.html
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безопасность, россия
Путин присвоил наименование "гвардейский" двум формированиям ВС России
Владимир Путин присвоил наименование "гвардейский" двум формированиям ВС России