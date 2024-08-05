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Пушков предрек непредсказуемые события в мире после обвала на биржах - РИА Новости, 05.08.2024
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17:15 05.08.2024 (обновлено: 17:17 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/pushkov-1964229772.html
Пушков предрек непредсказуемые события в мире после обвала на биржах
Пушков предрек непредсказуемые события в мире после обвала на биржах - РИА Новости, 05.08.2024
Пушков предрек непредсказуемые события в мире после обвала на биржах
Сенатор Алексей Пушков считает, что произошедшее в понедельник обрушение мировых бирж может привести к массе непредсказуемых событий в мире, об этом он написал... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:15
2024-08-05T17:17
экономика
япония
сша
австралия
алексей пушков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что произошедшее в понедельник обрушение мировых бирж может привести к массе непредсказуемых событий в мире, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Черный понедельник. Идет обрушение бирж в Японии, Австралии, на Тайване, резко снизились индексы фондовых рынков в США. Означает ли все это приближение Черного Лебедя? Не в виде одного непредсказуемого явления, а в виде формирования критической массы мировой непредсказуемости - от сверх-конфликтных выборов в США до ожидания большой войны на Ближнем Востоке и начала гражданской войны в Британии", - написал политик. Понедельник для инвесторов начался с падения почти всех азиатских фондовых рынков: крупнейший обвал был зафиксирован в Японии, где индекс Nikkei 225 рухнул на 13,47%. Индекс Шанхайской биржи сократился на 1,54%, южнокорейской – на 8,77%, стамбульской – на 6,7%. На 2,9% уменьшился индекс MSCI Singapore, на 1,6% - гонконгский Hang Seng. Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снижается на 2,3%, а лондонский FTSE 100 – на 2,4%.
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экономика, япония, сша, австралия, алексей пушков
Экономика, Япония, США, Австралия, Алексей Пушков
Пушков предрек непредсказуемые события в мире после обвала на биржах

Пушков: обрушение бирж может привести к массе непредсказуемых событий в мире

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что произошедшее в понедельник обрушение мировых бирж может привести к массе непредсказуемых событий в мире, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Черный понедельник. Идет обрушение бирж в Японии, Австралии, на Тайване, резко снизились индексы фондовых рынков в США. Означает ли все это приближение Черного Лебедя? Не в виде одного непредсказуемого явления, а в виде формирования критической массы мировой непредсказуемости - от сверх-конфликтных выборов в США до ожидания большой войны на Ближнем Востоке и начала гражданской войны в Британии", - написал политик.
Понедельник для инвесторов начался с падения почти всех азиатских фондовых рынков: крупнейший обвал был зафиксирован в Японии, где индекс Nikkei 225 рухнул на 13,47%. Индекс Шанхайской биржи сократился на 1,54%, южнокорейской – на 8,77%, стамбульской – на 6,7%. На 2,9% уменьшился индекс MSCI Singapore, на 1,6% - гонконгский Hang Seng. Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снижается на 2,3%, а лондонский FTSE 100 – на 2,4%.
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ЭкономикаЯпонияСШААвстралияАлексей Пушков
 
 
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