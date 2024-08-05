https://ria.ru/20240805/pushkov-1964229772.html

Пушков предрек непредсказуемые события в мире после обвала на биржах

Пушков предрек непредсказуемые события в мире после обвала на биржах - РИА Новости, 05.08.2024

Пушков предрек непредсказуемые события в мире после обвала на биржах

Сенатор Алексей Пушков считает, что произошедшее в понедельник обрушение мировых бирж может привести к массе непредсказуемых событий в мире, об этом он написал... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:15

2024-08-05T17:15

2024-08-05T17:17

экономика

япония

сша

австралия

алексей пушков

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что произошедшее в понедельник обрушение мировых бирж может привести к массе непредсказуемых событий в мире, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Черный понедельник. Идет обрушение бирж в Японии, Австралии, на Тайване, резко снизились индексы фондовых рынков в США. Означает ли все это приближение Черного Лебедя? Не в виде одного непредсказуемого явления, а в виде формирования критической массы мировой непредсказуемости - от сверх-конфликтных выборов в США до ожидания большой войны на Ближнем Востоке и начала гражданской войны в Британии", - написал политик. Понедельник для инвесторов начался с падения почти всех азиатских фондовых рынков: крупнейший обвал был зафиксирован в Японии, где индекс Nikkei 225 рухнул на 13,47%. Индекс Шанхайской биржи сократился на 1,54%, южнокорейской – на 8,77%, стамбульской – на 6,7%. На 2,9% уменьшился индекс MSCI Singapore, на 1,6% - гонконгский Hang Seng. Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снижается на 2,3%, а лондонский FTSE 100 – на 2,4%.

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экономика, япония, сша, австралия, алексей пушков