Пушков предрек непредсказуемые события в мире после обвала на биржах
Пушков: обрушение бирж может привести к массе непредсказуемых событий в мире
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что произошедшее в понедельник обрушение мировых бирж может привести к массе непредсказуемых событий в мире, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Черный понедельник. Идет обрушение бирж в Японии, Австралии, на Тайване, резко снизились индексы фондовых рынков в США. Означает ли все это приближение Черного Лебедя? Не в виде одного непредсказуемого явления, а в виде формирования критической массы мировой непредсказуемости - от сверх-конфликтных выборов в США до ожидания большой войны на Ближнем Востоке и начала гражданской войны в Британии", - написал политик.
Понедельник для инвесторов начался с падения почти всех азиатских фондовых рынков: крупнейший обвал был зафиксирован в Японии, где индекс Nikkei 225 рухнул на 13,47%. Индекс Шанхайской биржи сократился на 1,54%, южнокорейской – на 8,77%, стамбульской – на 6,7%. На 2,9% уменьшился индекс MSCI Singapore, на 1,6% - гонконгский Hang Seng. Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снижается на 2,3%, а лондонский FTSE 100 – на 2,4%.