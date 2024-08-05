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Роскомнадзор составил протоколы на онлайн-кинотеатры из-за фильмов с ЛГБТ* - РИА Новости, 05.08.2024
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18:44 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/protokoly--1964251062.html
Роскомнадзор составил протоколы на онлайн-кинотеатры из-за фильмов с ЛГБТ*
Роскомнадзор составил протоколы на онлайн-кинотеатры из-за фильмов с ЛГБТ* - РИА Новости, 05.08.2024
Роскомнадзор составил протоколы на онлайн-кинотеатры из-за фильмов с ЛГБТ*
Роскомнадзор составил 17 протоколов на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:44
2024-08-05T18:44
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Роскомнадзор составил 17 протоколов на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), в частности 9 протоколов за демонстрацию ЛГБТ* и 8 протоколов за пропаганду, сообщили РИА Новости в ведомстве."За первое полугодие 2024 года Роскомнадзор составил 17 административных протоколов в отношении онлайн-кинотеатров: 9 протоколов за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ* и 8 протоколов за распространение фильмов с пропагандой ЛГБТ*", - говорится в сообщении.Как отметили в регуляторе, в декабре 2022 года вступил в силу закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду, в 2023 году международное общественное движение ЛГБТ* было признано экстремистской организацией, его деятельность запретили на территории России.Также уточняется, что согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов (АВС) обязаны исключить с принадлежащих им ресурсов все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечить распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+" в закрытом контуре, недоступном для несовершеннолетних.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
https://ria.ru/20240725/sud-1961919324.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Роскомнадзор составил протоколы на онлайн-кинотеатры из-за фильмов с ЛГБТ*

Роскомнадзор составил 17 протоколов на онлайн-кинотеатры из-за фильмов с ЛГБТ*

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийский онлайн-сервис
Российский онлайн-сервис - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Роскомнадзор составил 17 протоколов на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), в частности 9 протоколов за демонстрацию ЛГБТ* и 8 протоколов за пропаганду, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"За первое полугодие 2024 года Роскомнадзор составил 17 административных протоколов в отношении онлайн-кинотеатров: 9 протоколов за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ* и 8 протоколов за распространение фильмов с пропагандой ЛГБТ*", - говорится в сообщении.
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Московского дворника выдворят из страны за пропаганду ЛГБТ*
25 июля, 12:37
Как отметили в регуляторе, в декабре 2022 года вступил в силу закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду, в 2023 году международное общественное движение ЛГБТ* было признано экстремистской организацией, его деятельность запретили на территории России.
Также уточняется, что согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов (АВС) обязаны исключить с принадлежащих им ресурсов все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечить распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+" в закрытом контуре, недоступном для несовершеннолетних.
* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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