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Участники протестов в Бангладеш рассказали, когда закончатся беспорядки - РИА Новости, 05.08.2024
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17:50 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/protesty-1964239499.html
Участники протестов в Бангладеш рассказали, когда закончатся беспорядки
Участники протестов в Бангладеш рассказали, когда закончатся беспорядки - РИА Новости, 05.08.2024
Участники протестов в Бангладеш рассказали, когда закончатся беспорядки
Протесты в Бангладеш продолжатся до тех пор, пока власть в стране полностью не обновится, заявила РИА Новости Тасфия Хак, участница студенческих протестов. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:50
2024-08-05T17:50
в мире
бангладеш
дакка (город)
великобритания
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
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ДЖАКАРТА, 5 авг - РИА Новости. Протесты в Бангладеш продолжатся до тех пор, пока власть в стране полностью не обновится, заявила РИА Новости Тасфия Хак, участница студенческих протестов. В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. "Мы хотим реформировать Бангладеш. Больше никакой коррупции. Никаких бывших министров у власти. Мы хотим новую политическую партию. Правильные выборы и новое правительство. До тех пор мы будем продолжать протестовать", - заявила РИА Новости участница студенческих демонстраций. По ее словам, экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина "создала диктаторский режим" и "повинна в смерти тысяч человек" за последние несколько недель. "Сейчас мы празднуем ее побег. Мы хотим справедливости, мы хотим, чтобы она была приведена к ответственности", - добавила Тасфия.
https://ria.ru/20240805/bangladesh--1964226103.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Великобритания, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Участники протестов в Бангладеш рассказали, когда закончатся беспорядки

Участники протестов в Бангладеш обещали продолжать, пока власть не обновится

© AP Photo / Rajib DharПротестующие в Дакке
Протестующие в Дакке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Протестующие в Дакке
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ДЖАКАРТА, 5 авг - РИА Новости. Протесты в Бангладеш продолжатся до тех пор, пока власть в стране полностью не обновится, заявила РИА Новости Тасфия Хак, участница студенческих протестов.
В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Бангладеш демонстранты подожгли офисы главной оппозиционной партии
Вчера, 17:03
"Мы хотим реформировать Бангладеш. Больше никакой коррупции. Никаких бывших министров у власти. Мы хотим новую политическую партию. Правильные выборы и новое правительство. До тех пор мы будем продолжать протестовать", - заявила РИА Новости участница студенческих демонстраций.
По ее словам, экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина "создала диктаторский режим" и "повинна в смерти тысяч человек" за последние несколько недель.
"Сейчас мы празднуем ее побег. Мы хотим справедливости, мы хотим, чтобы она была приведена к ответственности", - добавила Тасфия.
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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В миреБангладешДакка (город)ВеликобританияШейх ХасинаБеспорядки в Бангладеш
 
 
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