https://ria.ru/20240805/protesty-1964239499.html

Участники протестов в Бангладеш рассказали, когда закончатся беспорядки

Участники протестов в Бангладеш рассказали, когда закончатся беспорядки - РИА Новости, 05.08.2024

Участники протестов в Бангладеш рассказали, когда закончатся беспорядки

Протесты в Бангладеш продолжатся до тех пор, пока власть в стране полностью не обновится, заявила РИА Новости Тасфия Хак, участница студенческих протестов. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:50

2024-08-05T17:50

2024-08-05T17:50

в мире

бангладеш

дакка (город)

великобритания

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964197512_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c027838653c308dc253f71d1a88ce698.jpg

ДЖАКАРТА, 5 авг - РИА Новости. Протесты в Бангладеш продолжатся до тех пор, пока власть в стране полностью не обновится, заявила РИА Новости Тасфия Хак, участница студенческих протестов. В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. "Мы хотим реформировать Бангладеш. Больше никакой коррупции. Никаких бывших министров у власти. Мы хотим новую политическую партию. Правильные выборы и новое правительство. До тех пор мы будем продолжать протестовать", - заявила РИА Новости участница студенческих демонстраций. По ее словам, экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина "создала диктаторский режим" и "повинна в смерти тысяч человек" за последние несколько недель. "Сейчас мы празднуем ее побег. Мы хотим справедливости, мы хотим, чтобы она была приведена к ответственности", - добавила Тасфия.

https://ria.ru/20240805/bangladesh--1964226103.html

https://ria.ru/20240805/premer-1964201317.html

бангладеш

дакка (город)

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш