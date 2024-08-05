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В Госдуме рассказали, как распознать шпионские программы - РИА Новости, 05.08.2024
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02:23 05.08.2024 (обновлено: 04:11 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/programmy-1964049566.html
В Госдуме рассказали, как распознать шпионские программы
В Госдуме рассказали, как распознать шпионские программы - РИА Новости, 05.08.2024
В Госдуме рассказали, как распознать шпионские программы
Шпионские программы могут маскироваться под мобильные приложения, поэтому следует проверять список установленных приложений, среди них могут оказаться те,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T02:23
2024-08-05T04:11
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Шпионские программы могут маскироваться под мобильные приложения, поэтому следует проверять список установленных приложений, среди них могут оказаться те, которые пользователь сам не устанавливал, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Анализ установленных приложений. Шпионские программы часто маскируются под безобидные или системные приложения. Просмотрите список установленных приложений: среди них могут оказаться те, которые вы не устанавливали. Особое внимание уделите приложениям с неизвестными или неузнаваемыми иконками и именами. Если вы обнаружили что-то подозрительное, удалите это приложение оперативно", — сказал он. Депутат посоветовал использовать специализированные антивирусные программы и утилиты для обнаружения шпионского ПО. Многие разработчики предлагают антивирусные решения, которые могут обнаружить и удалить шпионские программы, добавил Немкин. "Регулярное сканирование смартфона с помощью таких утилит поможет сократить риск быть прослушанным. При этом важно использовать только проверенные и надежные антивирусные программы от известных производителей, чтобы избежать установки фальшивых или вредоносных", - отметил он. Депутат также считает, что нужно регулярно обновлять приложения, так как производители смартфонов и разработчики программного обеспечения регулярно выпускают обновления, которые исправляют уязвимости и повышают уровень безопасности устройств. "Убедитесь, что на вашем смартфоне установлены все последние обновления операционной системы и приложений. Следуя этим шагам, вы сможете значительно снизить риск прослушки. Важно помнить о регулярной проверке устройства и соблюдении основных правил цифровой безопасности, чтобы минимизировать угрозы", - заключил он.
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Общество, Технологии, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассказали, как распознать шпионские программы

Депутат Немкин: шпионские программы могут маскироваться под мобильные приложения

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧеловек держит смартфон
Человек держит смартфон - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Человек держит смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Шпионские программы могут маскироваться под мобильные приложения, поэтому следует проверять список установленных приложений, среди них могут оказаться те, которые пользователь сам не устанавливал, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Анализ установленных приложений. Шпионские программы часто маскируются под безобидные или системные приложения. Просмотрите список установленных приложений: среди них могут оказаться те, которые вы не устанавливали. Особое внимание уделите приложениям с неизвестными или неузнаваемыми иконками и именами. Если вы обнаружили что-то подозрительное, удалите это приложение оперативно", — сказал он.
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Депутат посоветовал использовать специализированные антивирусные программы и утилиты для обнаружения шпионского ПО. Многие разработчики предлагают антивирусные решения, которые могут обнаружить и удалить шпионские программы, добавил Немкин.
"Регулярное сканирование смартфона с помощью таких утилит поможет сократить риск быть прослушанным. При этом важно использовать только проверенные и надежные антивирусные программы от известных производителей, чтобы избежать установки фальшивых или вредоносных", - отметил он.
Депутат также считает, что нужно регулярно обновлять приложения, так как производители смартфонов и разработчики программного обеспечения регулярно выпускают обновления, которые исправляют уязвимости и повышают уровень безопасности устройств.
"Убедитесь, что на вашем смартфоне установлены все последние обновления операционной системы и приложений. Следуя этим шагам, вы сможете значительно снизить риск прослушки. Важно помнить о регулярной проверке устройства и соблюдении основных правил цифровой безопасности, чтобы минимизировать угрозы", - заключил он.
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