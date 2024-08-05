В очереди на Крымский мост стоят более 1,6 тысячи машин
Более 1,6 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Более 1,6 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи, время ожидания для въезда в Крым составляет около четырех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
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"В очереди со стороны Тамани находится 1378 транспортных средств. Ожидание около четырёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 260 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении. Данные актуальны на 12:00 по Москве.
По данным на 07:00 (мск) понедельника, в очереди на въезд в Крым находилось порядка 1,3 тысячи машин.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.