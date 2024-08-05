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Страны G7 призвали к сдержанности в конфликте на Ближнем Востоке
Страны G7 призвали к сдержанности в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.08.2024
Страны G7 призвали к сдержанности в конфликте на Ближнем Востоке
Страны G7 призывают участников конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности, считая, что от дальнейшей эскалации напряженности не выиграет ни одна сторона,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T23:37
2024-08-05T23:37
2024-08-05T23:37
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Страны G7 призывают участников конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности, считая, что от дальнейшей эскалации напряженности не выиграет ни одна сторона, говорится в обнародованном в понедельник заявлении "Группы семи"."Мы настоятельно призываем все вовлеченные стороны вновь воздержаться от продолжения нынешнего разрушительного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации. Ни одна сторона не выиграет от дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - следует из заявления.По мнению стран "Группы семи", нынешние события в ближневосточном регионе чреваты перерастанием в "еще больший конфликт".
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ближний восток, в мире, g7
Ближний Восток, В мире, G7
Страны G7 призвали к сдержанности в конфликте на Ближнем Востоке
Страны G7 призывают участников конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Страны G7 призывают участников конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности, считая, что от дальнейшей эскалации напряженности не выиграет ни одна сторона, говорится в обнародованном в понедельник заявлении "Группы семи".
"Мы настоятельно призываем все вовлеченные стороны вновь воздержаться от продолжения нынешнего разрушительного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации. Ни одна сторона не выиграет от дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - следует из заявления.
По мнению стран "Группы семи", нынешние события в ближневосточном регионе чреваты перерастанием в "еще больший конфликт".