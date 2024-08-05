https://ria.ru/20240805/prizyv-1964286195.html

Страны G7 призвали к сдержанности в конфликте на Ближнем Востоке

Страны G7 призвали к сдержанности в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.08.2024

Страны G7 призвали к сдержанности в конфликте на Ближнем Востоке

Страны G7 призывают участников конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности, считая, что от дальнейшей эскалации напряженности не выиграет ни одна сторона,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T23:37

2024-08-05T23:37

2024-08-05T23:37

ближний восток

в мире

g7

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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Страны G7 призывают участников конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности, считая, что от дальнейшей эскалации напряженности не выиграет ни одна сторона, говорится в обнародованном в понедельник заявлении "Группы семи"."Мы настоятельно призываем все вовлеченные стороны вновь воздержаться от продолжения нынешнего разрушительного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации. Ни одна сторона не выиграет от дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - следует из заявления.По мнению стран "Группы семи", нынешние события в ближневосточном регионе чреваты перерастанием в "еще больший конфликт".

https://ria.ru/20240805/konflikt-1915630213.html

ближний восток

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2024

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ближний восток, в мире, g7