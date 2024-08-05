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В Приморье остаются 482 приусадебных участка

В Приморье остаются 482 приусадебных участка - РИА Новости, 05.08.2024

В Приморье остаются 482 приусадебных участка

Два жилых дома и 482 приусадебных участка остаются подтопленными в Приморье после сильных дождей, сообщает МЧС России. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T06:20

2024-08-05T06:20

2024-08-05T06:20

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Два жилых дома и 482 приусадебных участка остаются подтопленными в Приморье после сильных дождей, сообщает МЧС России. "Остаются подтопленными 2 жилых дома и 482 приусадебных участка. Зафиксировано 26 переливов автодорог, нарушено транспортное сообщение с 20 населенными пунктами. Спасатели организовали работу 4 лодочных переправ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в двух муниципалитетах края от воды освободились 21 приусадебный участок и 7 участков дорог, восстановлено транспортное сообщение с двумя ранее отрезанными населенными пунктами. На протяжении двух недель в регионе идут сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья.

https://ria.ru/20240805/evakuatsiya-1964055402.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, приморский край