https://ria.ru/20240805/prigovor--1964211740.html

В Москве заочно вынесли приговор киллеру, убившему Япончика

В Москве заочно вынесли приговор киллеру, убившему Япончика - РИА Новости, 05.08.2024

В Москве заочно вынесли приговор киллеру, убившему Япончика

Мосгорсуд заочно приговорил к 19 годам лишения свободы Астамура Бутбу за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:18

2024-08-05T16:18

2024-08-05T17:20

происшествия

москва

московский городской суд

вячеслав иваньков

каха газзаев

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 19 годам лишения свободы Астамура Бутбу за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговором Московского городского суда Астамуру Бутбе назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что дело слушалось заочно, поскольку киллер находится в международном розыске.Как было установлено в ходе следствия, 28 июля 2009 года Астамур Бутба выстрелил из снайперской винтовки в Вячеслава Иванькова (Япончик) при выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. От полученного огнестрельного ранения Иваньков скончался 9 октября 2009 года.Ранее Мосгорсуд приговорил заочно 46-летнего Нугзара Папаву к 16 годам колонии строгого режима.Папава вместе с другими участниками банды, которой было поручено убийство (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство), вел скрытое наблюдение за Япончиком. Он передавал Бутбе указания по времени стрельбы и безопасному выходу снайпера из здания.Кроме того, за убийство Япончика 15 и 16 лет колонии получили Джамбула Джанашия и Муртази Шадания, 14 лет - признавший вину Каха Газзаев. Все они входили в ту же группировку, что и Папава.

https://ria.ru/20240701/ubiystvo-1956696517.html

https://ria.ru/20240607/obvinyaemye-1951544043.html

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происшествия, москва, московский городской суд, вячеслав иваньков, каха газзаев