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Власти Ямала утвердили премию для ученых в области строительства - РИА Новости, 05.08.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:10 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/premiya-1964264680.html
Власти Ямала утвердили премию для ученых в области строительства
Власти Ямала утвердили премию для ученых в области строительства - РИА Новости, 05.08.2024
Власти Ямала утвердили премию для ученых в области строительства
Премию губернатора для ученых, специализирующихся в области строительства, утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:10
2024-08-05T20:10
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
строительство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Премию губернатора для ученых, специализирующихся в области строительства, утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Соискателями могут быть ученые, которым присвоена степень кандидата наук или доктора наук, в год, предшествующий году проведения отбора. Диссертация должна быть написана на основе научных исследований по направлению "строительство", проведенных на территории автономного округа", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в региональном правительстве, премия учреждена для поддержки и поощрения представителей науки, чьи исследования имеют практическое значение для автономного округа. Лауреаты премии получат единовременные выплаты в размере 500 тысяч рублей для кандидатов наук и один миллион рублей для докторов наук. Ранее на премию губернатора могли претендовать только кандидаты и доктора наук по направлению "мерзлотоведение". Теперь же, с учетом актуальности вопросов строительства в условиях вечной мерзлоты, к этой категории добавились и научные работники из сферы строительства.
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ямал, строительство
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Строительство

Власти Ямала утвердили премию для ученых в области строительства

© iStock.com / KlubovyИнженер за работой на строительном объекте
Инженер за работой на строительном объекте - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© iStock.com / Klubovy
Инженер за работой на строительном объекте
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Премию губернатора для ученых, специализирующихся в области строительства, утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Соискателями могут быть ученые, которым присвоена степень кандидата наук или доктора наук, в год, предшествующий году проведения отбора. Диссертация должна быть написана на основе научных исследований по направлению "строительство", проведенных на территории автономного округа", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в региональном правительстве, премия учреждена для поддержки и поощрения представителей науки, чьи исследования имеют практическое значение для автономного округа. Лауреаты премии получат единовременные выплаты в размере 500 тысяч рублей для кандидатов наук и один миллион рублей для докторов наук.
Ранее на премию губернатора могли претендовать только кандидаты и доктора наук по направлению "мерзлотоведение". Теперь же, с учетом актуальности вопросов строительства в условиях вечной мерзлоты, к этой категории добавились и научные работники из сферы строительства.
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