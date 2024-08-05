https://ria.ru/20240805/premiya-1964264680.html
Власти Ямала утвердили премию для ученых в области строительства
Власти Ямала утвердили премию для ученых в области строительства - РИА Новости, 05.08.2024
Власти Ямала утвердили премию для ученых в области строительства
Премию губернатора для ученых, специализирующихся в области строительства, утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:10
2024-08-05T20:10
2024-08-05T20:10
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
строительство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964266577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_003cfa772dad7bf6198f71f9210db12f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Премию губернатора для ученых, специализирующихся в области строительства, утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Соискателями могут быть ученые, которым присвоена степень кандидата наук или доктора наук, в год, предшествующий году проведения отбора. Диссертация должна быть написана на основе научных исследований по направлению "строительство", проведенных на территории автономного округа", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в региональном правительстве, премия учреждена для поддержки и поощрения представителей науки, чьи исследования имеют практическое значение для автономного округа. Лауреаты премии получат единовременные выплаты в размере 500 тысяч рублей для кандидатов наук и один миллион рублей для докторов наук. Ранее на премию губернатора могли претендовать только кандидаты и доктора наук по направлению "мерзлотоведение". Теперь же, с учетом актуальности вопросов строительства в условиях вечной мерзлоты, к этой категории добавились и научные работники из сферы строительства.
https://ria.ru/20240729/rezidentsiya-1962607936.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964266577_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_4567ab5d1406e958214f4906f2883160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, строительство
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Строительство
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Премию губернатора для ученых, специализирующихся в области строительства, утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Соискателями могут быть ученые, которым присвоена степень кандидата наук или доктора наук, в год, предшествующий году проведения отбора. Диссертация должна быть написана на основе научных исследований по направлению "строительство", проведенных на территории автономного округа", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в региональном правительстве, премия учреждена для поддержки и поощрения представителей науки, чьи исследования имеют практическое значение для автономного округа. Лауреаты премии получат единовременные выплаты в размере 500 тысяч рублей для кандидатов наук и один миллион рублей для докторов наук.
Ранее на премию губернатора могли претендовать только кандидаты и доктора наук по направлению "мерзлотоведение". Теперь же, с учетом актуальности вопросов строительства в условиях вечной мерзлоты, к этой категории добавились и научные работники из сферы строительства
.