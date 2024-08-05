https://ria.ru/20240805/premiya-1964264680.html

Власти Ямала утвердили премию для ученых в области строительства

Власти Ямала утвердили премию для ученых в области строительства - РИА Новости, 05.08.2024

Власти Ямала утвердили премию для ученых в области строительства

Премию губернатора для ученых, специализирующихся в области строительства, утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T20:10

2024-08-05T20:10

2024-08-05T20:10

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

строительство

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Премию губернатора для ученых, специализирующихся в области строительства, утвердили в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Соискателями могут быть ученые, которым присвоена степень кандидата наук или доктора наук, в год, предшествующий году проведения отбора. Диссертация должна быть написана на основе научных исследований по направлению "строительство", проведенных на территории автономного округа", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в региональном правительстве, премия учреждена для поддержки и поощрения представителей науки, чьи исследования имеют практическое значение для автономного округа. Лауреаты премии получат единовременные выплаты в размере 500 тысяч рублей для кандидатов наук и один миллион рублей для докторов наук. Ранее на премию губернатора могли претендовать только кандидаты и доктора наук по направлению "мерзлотоведение". Теперь же, с учетом актуальности вопросов строительства в условиях вечной мерзлоты, к этой категории добавились и научные работники из сферы строительства.

https://ria.ru/20240729/rezidentsiya-1962607936.html

ямал

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, строительство