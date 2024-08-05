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Премьер Бангладеш прибыла на базу ВВС Индии, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
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15:57 05.08.2024 (обновлено: 15:58 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/premer-1964201317.html
Премьер Бангладеш прибыла на базу ВВС Индии, сообщили СМИ
Премьер Бангладеш прибыла на базу ВВС Индии, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
Премьер Бангладеш прибыла на базу ВВС Индии, сообщили СМИ
Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приземлилась на базе ВВС Индии в Газиабаде, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:57
2024-08-05T15:58
в мире
бангладеш
дакка (город)
шейх хасина
ввс индии
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приземлилась на базе ВВС Индии в Газиабаде, сообщает телеканал NDTV. "Шейх Хасина приземлилась на базе ВВС Хиндон в Газиабаде", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал News18 ранее сообщал, что Хасина прибыла в индийский город Агартала. Ранее премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964130911.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), шейх хасина, ввс индии, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Шейх Хасина, ВВС Индии, Беспорядки в Бангладеш
Премьер Бангладеш прибыла на базу ВВС Индии, сообщили СМИ

NDTV: ушедшая в отставку премьер Бангладеш Хасина приземлилась на базе ВВС Индии

© AP Photo / Kimimasa MayamaПремьер-министр Бангладеш Шейх Хасина
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приземлилась на базе ВВС Индии в Газиабаде, сообщает телеканал NDTV.
«
"Шейх Хасина приземлилась на базе ВВС Хиндон в Газиабаде", - говорится в сообщении телеканала.
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш, пишут СМИ
Вчера, 12:36
Телеканал News18 ранее сообщал, что Хасина прибыла в индийский город Агартала.
Ранее премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.
Протестующие подожгли мемориальный музей первого президента Бангладеш Муджибура Рахмана в Дакке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Бангладеш протестующие подожгли мемориальный музей отца премьера
Вчера, 14:28
 
В миреБангладешДакка (город)Шейх ХасинаВВС ИндииБеспорядки в Бангладеш
 
 
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