https://ria.ru/20240805/premer-1964201317.html

Премьер Бангладеш прибыла на базу ВВС Индии, сообщили СМИ

Премьер Бангладеш прибыла на базу ВВС Индии, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2024

Премьер Бангладеш прибыла на базу ВВС Индии, сообщили СМИ

Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приземлилась на базе ВВС Индии в Газиабаде, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:57

2024-08-05T15:57

2024-08-05T15:58

в мире

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дакка (город)

шейх хасина

ввс индии

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приземлилась на базе ВВС Индии в Газиабаде, сообщает телеканал NDTV. "Шейх Хасина приземлилась на базе ВВС Хиндон в Газиабаде", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал News18 ранее сообщал, что Хасина прибыла в индийский город Агартала. Ранее премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964130911.html

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в мире, бангладеш, дакка (город), шейх хасина, ввс индии, беспорядки в бангладеш