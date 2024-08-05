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Премьер Бангладеш покинула резиденцию из-за беспорядков, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
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12:12 05.08.2024 (обновлено: 12:24 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/premer-1964119306.html
Премьер Бангладеш покинула резиденцию из-за беспорядков, пишут СМИ
Премьер Бангладеш покинула резиденцию из-за беспорядков, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
Премьер Бангладеш покинула резиденцию из-за беспорядков, пишут СМИ
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:12
2024-08-05T12:24
в мире
технологии
бангладеш
дакка (город)
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное место, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к премьеру. "(Премьер - ред.) и ее сестра покинули дворец Ганабхабан, чтобы найти более безопасное место... Она хотела записать речь. Но у нее не было возможности сделать это", - приводит агентство слова источника. Согласно агентству, неназванный высокопоставленный советник Хасины заявил, что ситуация в стране настолько серьезная, что возможна отставка премьера. Тем временем, по данным агентства, сын премьера, находящийся в США, в соцсетях призвал силы безопасности страны не позволить "неизбранному правительству прийти к власти". Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране, сообщала Daily Star. Операторы мобильной связи получили от государственных регулирующих органов инструкции об отключении мобильного интернета и мобильных приложений, в настоящее время доступ в интернет в Бангладеш ограничен, также сообщала газета. Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система, ранее приостановленная, была снова введена в действие. По системе квотирования преимущество при поступлении на работу в государственный аппарат имеют выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством в госслужбе и инвалидов.
https://ria.ru/20240722/bangladesh-1961114406.html
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964065990.html
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в мире, технологии, бангладеш, дакка (город), шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Технологии, Бангладеш, Дакка (город), Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Премьер Бангладеш покинула резиденцию из-за беспорядков, пишут СМИ

Франс Пресс: премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули резиденцию

© РИА Новости / Александр НевараПремьер-министр Бангладеш Шейх Хасина
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Александр Невара
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное место, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к премьеру.
«
"(Премьер - ред.) и ее сестра покинули дворец Ганабхабан, чтобы найти более безопасное место... Она хотела записать речь. Но у нее не было возможности сделать это", - приводит агентство слова источника.
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Согласно агентству, неназванный высокопоставленный советник Хасины заявил, что ситуация в стране настолько серьезная, что возможна отставка премьера.
Тем временем, по данным агентства, сын премьера, находящийся в США, в соцсетях призвал силы безопасности страны не позволить "неизбранному правительству прийти к власти".
Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране, сообщала Daily Star.
Операторы мобильной связи получили от государственных регулирующих органов инструкции об отключении мобильного интернета и мобильных приложений, в настоящее время доступ в интернет в Бангладеш ограничен, также сообщала газета.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система, ранее приостановленная, была снова введена в действие.
По системе квотирования преимущество при поступлении на работу в государственный аппарат имеют выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством в госслужбе и инвалидов.
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В миреТехнологииБангладешДакка (город)Шейх ХасинаБеспорядки в Бангладеш
 
 
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