https://ria.ru/20240805/predprinimateli-1964153751.html

В Польше заявили о нехватке работников из-за сокращения миграции из Украины

В Польше заявили о нехватке работников из-за сокращения миграции из Украины - РИА Новости, 05.08.2024

В Польше заявили о нехватке работников из-за сокращения миграции из Украины

Польские предприниматели испытывают нехватку работников из-за сокращения уровня миграции из Украины, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:41

2024-08-05T13:41

2024-08-05T13:41

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credit agricole

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ВАРШАВА, 5 авг - РИА Новости. Польские предприниматели испытывают нехватку работников из-за сокращения уровня миграции из Украины, сообщает издание Rzeczpospolita. "Предприниматели опасаются, что скоро столкнутся с нехваткой работников. Их приток из Украины сократился, а правительство под давлением общественности может еще более ужесточить иммиграционную политику", - говорится в сообщении. Отмечается, что польские компании все чаще испытывают трудности с привлечением сотрудников, из квартала в квартал увеличивается количество вакансий. Так, по последним данным Главного статистического управления Польши, опубликованным в конце марта, на польском рынке насчитывалось более 112 тысяч свободных рабочих мест. "В некоторых отраслях нехватка персонала является проблемой для половины или более компаний", - говорится в сообщении. Уточняется, что это происходит в строительстве, производстве, транспорте и логистике, хотя именно там чаще всего работают иммигранты. При этом, по данным статистического управления, в Польше работают 1,16 миллиона иностранцев. Это в 11 раз больше, чем 10 лет назад. Ситуация может стать еще хуже, считают экономисты компании Credit Agricole, в последнем анализе которой говорится, что пространство для дальнейшего притока рабочих из-за рубежа уже ограничено, так как потенциал иммиграции из стран близкого культурного круга (то есть из Украины и Белоруссии) постепенно исчерпывается, и правительство может ужесточить миграционную политику, что нанесет удар по притоку рабочих из более отдаленных стран".

https://ria.ru/20240729/zapad-1962228839.html

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украина, польша, белоруссия, credit agricole, в мире