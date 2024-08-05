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Польша ведет переговоры об освобождении из Белоруссии журналиста Почобута - РИА Новости, 05.08.2024
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23:51 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/polsha--1964287017.html
Польша ведет переговоры об освобождении из Белоруссии журналиста Почобута
Польша ведет переговоры об освобождении из Белоруссии журналиста Почобута - РИА Новости, 05.08.2024
Польша ведет переговоры об освобождении из Белоруссии журналиста Почобута
Польша ведет переговоры об освобождении из белорусской тюрьмы журналиста польского происхождения Анджея Почобута, сообщил глава Бюро национальной безопасности... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T23:51
2024-08-05T23:51
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ВАРШАВА, 5 авг - РИА Новости. Польша ведет переговоры об освобождении из белорусской тюрьмы журналиста польского происхождения Анджея Почобута, сообщил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера в эфире телеканала TVN. Ранее в рамках обмена заключенными между Россией и США Польша освободила по просьбе США гражданина России Павла Рубцова, обвинявшегося в шпионаже и ожидавшего суда. После этого польские власти подверглись критике со стороны оппозиции за то, что Рубцов не был обменян на Почобута. В феврале Гродненский областной суд приговорил Почобута к восьми годам колонии усиленного режима. Он обвинялся в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также в призывах к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. "От нынешнего обмена заключенными Польша имеет гораздо более серьезную пользу, чем от Рубцова, сидевшего под стражей два с половиной года", - сказал Сивера. "Польша поднимала тему Анджея Почобута как при предыдущем, так и при нынешнем правительстве. Это абсолютный приоритет. Сегодня переговоры по этому вопросу идут другим путем, и, кажется, что ключи к свободе журналиста Почобута могут лежать в других империях. Посмотрите хотя бы на недавние визиты президента Анджея Дуды", - добавил он, имея в виду недавний визит президента Польши в Китай. Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что в РФ возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, в их числе был Павел Рубцов. Президент России Владимир Путин в четверг встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета. Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле в 2022 году якобы за шпионаж в пользу России. Журналист родился в Москве и переехал в Испанию, когда ему было девять лет. Он очень хорошо владеет русским языком. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт на Украине и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал La Sexta.
https://ria.ru/20240802/wsj-1963649017.html
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в мире, россия, польша, белоруссия, анджей дуда, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Анджей Дуда, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
Польша ведет переговоры об освобождении из Белоруссии журналиста Почобута

Сивер: Польша ведет переговоры об освобождении из Белоруссии журналиста Почобута

© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Flickr / Terra Libera
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 авг - РИА Новости. Польша ведет переговоры об освобождении из белорусской тюрьмы журналиста польского происхождения Анджея Почобута, сообщил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера в эфире телеканала TVN.
Ранее в рамках обмена заключенными между Россией и США Польша освободила по просьбе США гражданина России Павла Рубцова, обвинявшегося в шпионаже и ожидавшего суда. После этого польские власти подверглись критике со стороны оппозиции за то, что Рубцов не был обменян на Почобута. В феврале Гродненский областной суд приговорил Почобута к восьми годам колонии усиленного режима. Он обвинялся в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также в призывах к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.
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"От нынешнего обмена заключенными Польша имеет гораздо более серьезную пользу, чем от Рубцова, сидевшего под стражей два с половиной года", - сказал Сивера.
"Польша поднимала тему Анджея Почобута как при предыдущем, так и при нынешнем правительстве. Это абсолютный приоритет. Сегодня переговоры по этому вопросу идут другим путем, и, кажется, что ключи к свободе журналиста Почобута могут лежать в других империях. Посмотрите хотя бы на недавние визиты президента Анджея Дуды", - добавил он, имея в виду недавний визит президента Польши в Китай.
Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что в РФ возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, в их числе был Павел Рубцов. Президент России Владимир Путин в четверг встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета.
Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле в 2022 году якобы за шпионаж в пользу России. Журналист родился в Москве и переехал в Испанию, когда ему было девять лет. Он очень хорошо владеет русским языком. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт на Украине и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал La Sexta.
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