Польша ведет переговоры об освобождении из Белоруссии журналиста Почобута
Сивер: Польша ведет переговоры об освобождении из Белоруссии журналиста Почобута
Варшава, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 авг - РИА Новости. Польша ведет переговоры об освобождении из белорусской тюрьмы журналиста польского происхождения Анджея Почобута, сообщил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера в эфире телеканала TVN.
Ранее в рамках обмена заключенными между Россией и США Польша освободила по просьбе США гражданина России Павла Рубцова, обвинявшегося в шпионаже и ожидавшего суда. После этого польские власти подверглись критике со стороны оппозиции за то, что Рубцов не был обменян на Почобута. В феврале Гродненский областной суд приговорил Почобута к восьми годам колонии усиленного режима. Он обвинялся в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также в призывах к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.
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"От нынешнего обмена заключенными Польша имеет гораздо более серьезную пользу, чем от Рубцова, сидевшего под стражей два с половиной года", - сказал Сивера.
"Польша поднимала тему Анджея Почобута как при предыдущем, так и при нынешнем правительстве. Это абсолютный приоритет. Сегодня переговоры по этому вопросу идут другим путем, и, кажется, что ключи к свободе журналиста Почобута могут лежать в других империях. Посмотрите хотя бы на недавние визиты президента Анджея Дуды", - добавил он, имея в виду недавний визит президента Польши в Китай.
Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что в РФ возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, в их числе был Павел Рубцов. Президент России Владимир Путин в четверг встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета.
Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле в 2022 году якобы за шпионаж в пользу России. Журналист родился в Москве и переехал в Испанию, когда ему было девять лет. Он очень хорошо владеет русским языком. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт на Украине и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал La Sexta.