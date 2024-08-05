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Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа - РИА Новости, 05.08.2024
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15:50 05.08.2024 (обновлено: 17:24 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/pokushenie-1964200364.html
Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа
Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа - РИА Новости, 05.08.2024
Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа
Подробности расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа из интригующих становятся сенсационными, заявила в Telegram-канале официальный РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:50
2024-08-05T17:24
сша
россия
мария захарова
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
в мире
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Подробности расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа из интригующих становятся сенсационными, заявила в Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Оказывается, более чем за полтора часа до выстрелов в Трампа полицейские пересылали друг другу фотографии стрелка — Томаса Мэттью Крукса, который ходил по территории комплекса, где должен был выступать кандидат в президенты, и выверял расстояния при помощи, внимание, оптического дальномера", — написала она.То есть, добавила она, некий человек, явно не из числа охраняющих мероприятие, просто слоняется с дальномером накануне появления охраняемого лица на публике, а Секретной службе США нет до этого никакого дела. &quot;Или она сделала вид, что нет дела&quot;, — отметила дипломат.Кроме того, продолжила Захарова, журналисты New York Times, получившие доступ к переписке полиции Пенсильвании, выяснили, что накануне покушения из охраняемого периметра исключили склад AGR № 6, с крыши которого и стрелял Крукс. "Чтобы попасть туда, не нужно было проходить ни одного досмотра. Томасу Мэттью Круксу даже не понадобилась лестница, которую он купил. Он просто изучил комплекс с дальномером, взял винтовку и поднялся на кем-то открытую крышу здания, чтобы убить основного кандидата в президенты США", — рассуждает представитель МИД. Она задалась вопросом: кто исключил здание из периметра, и сама же ответила: "Секретная служба США, руководство которой было назначено Джо Байденом. Захарова привела и другие умопомрачительные, по ее словам, факты: Крукс искал в интернете информацию о расстоянии, разделявшем Ли Харви Освальда и президента Джона Кеннеди; у него были собственные дроны, которые он запускал незадолго до митинга в Пенсильвании; Секретная служба отказалась от встречи, о которой просила местная полиция, заподозрившая Крукса накануне покушения. "Может, американским спецслужбам снять пару сотен людей, которые таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию, и залатать ими реальные дыры в безопасности? Хотя бы первых лиц политической арены США", — в шутку предложила дипломат. Она также обратила внимание на то, что между собой полицейские называют Секретную службу в переписке SS (Secret Service), но на фоне всего остального это, по ее словам, выглядит как "милый маразм". "Всюду лезут, во все вмешиваются, провозглашают себя исключительными и лучшими — а на поверку один сплошной мыльный пузырь, внутри которого ложь и вранье", — заключила представитель МИД. Покушение на Трампа произошло 13 июля на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. При этом погиб один из зрителей, еще двое получили серьезные ранения. Нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании — прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены. Он успел сделать несколько выстрелов в сторону Трампа, после чего его ликвидировали. Министерство внутренней безопасности США пообещало провести расследование работы Секретной службы во время митинга.
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сша, россия, мария захарова, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа, в мире
США, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, В мире
Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа

Захарова: детали покушения на Трампа из интригующих становятся сенсационными

© AP Photo / Julia NikhinsonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Подробности расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа из интригующих становятся сенсационными, заявила в Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«
"Оказывается, более чем за полтора часа до выстрелов в Трампа полицейские пересылали друг другу фотографии стрелка — Томаса Мэттью Крукса, который ходил по территории комплекса, где должен был выступать кандидат в президенты, и выверял расстояния при помощи, внимание, оптического дальномера", — написала она.
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То есть, добавила она, некий человек, явно не из числа охраняющих мероприятие, просто слоняется с дальномером накануне появления охраняемого лица на публике, а Секретной службе США нет до этого никакого дела.
«

"Или она сделала вид, что нет дела", — отметила дипломат.

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Кроме того, продолжила Захарова, журналисты New York Times, получившие доступ к переписке полиции Пенсильвании, выяснили, что накануне покушения из охраняемого периметра исключили склад AGR № 6, с крыши которого и стрелял Крукс.
"Чтобы попасть туда, не нужно было проходить ни одного досмотра. Томасу Мэттью Круксу даже не понадобилась лестница, которую он купил. Он просто изучил комплекс с дальномером, взял винтовку и поднялся на кем-то открытую крышу здания, чтобы убить основного кандидата в президенты США", — рассуждает представитель МИД.
Она задалась вопросом: кто исключил здание из периметра, и сама же ответила: "Секретная служба США, руководство которой было назначено Джо Байденом.
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Захарова привела и другие умопомрачительные, по ее словам, факты: Крукс искал в интернете информацию о расстоянии, разделявшем Ли Харви Освальда и президента Джона Кеннеди; у него были собственные дроны, которые он запускал незадолго до митинга в Пенсильвании; Секретная служба отказалась от встречи, о которой просила местная полиция, заподозрившая Крукса накануне покушения.
"Может, американским спецслужбам снять пару сотен людей, которые таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию, и залатать ими реальные дыры в безопасности? Хотя бы первых лиц политической арены США", — в шутку предложила дипломат.
Она также обратила внимание на то, что между собой полицейские называют Секретную службу в переписке SS (Secret Service), но на фоне всего остального это, по ее словам, выглядит как "милый маразм".
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"Всюду лезут, во все вмешиваются, провозглашают себя исключительными и лучшими — а на поверку один сплошной мыльный пузырь, внутри которого ложь и вранье", — заключила представитель МИД.
Покушение на Трампа произошло 13 июля на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. При этом погиб один из зрителей, еще двое получили серьезные ранения.
Нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании — прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены. Он успел сделать несколько выстрелов в сторону Трампа, после чего его ликвидировали. Министерство внутренней безопасности США пообещало провести расследование работы Секретной службы во время митинга.
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