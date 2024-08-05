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Под Волгоградом подросток не смог защитить мать от нападения отца с ножом
Под Волгоградом подросток не смог защитить мать от нападения отца с ножом - РИА Новости, 05.08.2024
Под Волгоградом подросток не смог защитить мать от нападения отца с ножом
Подросток из Волгоградской области пытался защитить мать от бывшего мужа, напавшего на нее с ножом, но ранение оказалось смертельным, против мужчины возбуждено... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:51
2024-08-05T16:51
2024-08-05T16:51
происшествия
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городищенский район
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ВОЛГОГРАД, 5 авг – РИА Новости. Подросток из Волгоградской области пытался защитить мать от бывшего мужа, напавшего на нее с ножом, но ранение оказалось смертельным, против мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, 3 августа житель Городищенского района проник через окно в квартиру своей бывшей гражданской жены, женщина выставила его за дверь. На улице конфликт продолжился, мужчина вытащил нож и ударил им в сердце сожительницы. "Пресечь преступные действия попытался их несовершеннолетний сын, ударив подозреваемого камнем по голове. Экс-сожители были госпитализированы в медицинское учреждение Волгограда, где, несмотря на оказанную квалифицированную помощь, потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении. Отмечается, что напавший находится в больнице под конвоем, против него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Его жизнь и здоровье, по данным СК, вне опасности.
https://ria.ru/20240720/kriminal-1960906588.html
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происшествия, волгоградская область, городищенский район, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Волгоградская область, Городищенский район, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Под Волгоградом подросток не смог защитить мать от нападения отца с ножом
Волгоградский подросток пытался спасти мать от отца, но женщина умерла