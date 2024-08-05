https://ria.ru/20240805/podrostok-1964222860.html

Под Волгоградом подросток не смог защитить мать от нападения отца с ножом

Под Волгоградом подросток не смог защитить мать от нападения отца с ножом - РИА Новости, 05.08.2024

Под Волгоградом подросток не смог защитить мать от нападения отца с ножом

Подросток из Волгоградской области пытался защитить мать от бывшего мужа, напавшего на нее с ножом, но ранение оказалось смертельным, против мужчины возбуждено... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:51

2024-08-05T16:51

2024-08-05T16:51

происшествия

волгоградская область

городищенский район

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 5 авг – РИА Новости. Подросток из Волгоградской области пытался защитить мать от бывшего мужа, напавшего на нее с ножом, но ранение оказалось смертельным, против мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, 3 августа житель Городищенского района проник через окно в квартиру своей бывшей гражданской жены, женщина выставила его за дверь. На улице конфликт продолжился, мужчина вытащил нож и ударил им в сердце сожительницы. "Пресечь преступные действия попытался их несовершеннолетний сын, ударив подозреваемого камнем по голове. Экс-сожители были госпитализированы в медицинское учреждение Волгограда, где, несмотря на оказанную квалифицированную помощь, потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении. Отмечается, что напавший находится в больнице под конвоем, против него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Его жизнь и здоровье, по данным СК, вне опасности.

https://ria.ru/20240720/kriminal-1960906588.html

волгоградская область

городищенский район

волгоград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, городищенский район, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), россия