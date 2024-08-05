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Подполье сообщило об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области - РИА Новости, 05.08.2024
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17:01 05.08.2024 (обновлено: 17:42 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/podpole-1964225338.html
Подполье сообщило об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области - РИА Новости, 05.08.2024
Подполье сообщило об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области
В Николаевской области нанесли удар по аэродрому подскока для переданных Украине истребителей F-16, сообщил РИА Новости координатор местного сопротивления... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:01
2024-08-05T17:42
украина
f-16
безопасность
владимир зеленский
джо байден
николаевская область
вооруженные силы украины
энтони блинкен
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. В Николаевской области нанесли удар по аэродрому подскока для переданных Украине истребителей F-16, сообщил РИА Новости координатор местного сопротивления Сергей Лебедев."Со стороны Мартыновки громыхнуло хорошо &lt;...&gt; После двух прилетов идет периодически вторичная детонация. Попали точно в цель. Сейчас слабые взрывы, чего-то калибром поменьше", — сказал он.По данным подполья, Мартыновку подготовили как аэродром подскока для F-16. Уточняется, что там находятся ракеты для истребителей и летный состав, в том числе иностранцы.О прибытии этих самолетов на Украину накануне заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.Кроме того, на минувшей неделе газета Telegraph писала, что украинские летчики уже совершили первые вылеты на F-16, они использовались в качестве "средств противовоздушной обороны".Отправка на Украину истребителей F-16Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что Вашингтон и союзники начали отправку Киеву американских истребителей. Тогда же он указал, что эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.По данным газеты Wall Street Journal, Соединенные Штаты планируют оснастить передаваемые Украине F-16 ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом в материале отмечается, что американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20240804/vsu-1963947664.html
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украина, f-16, безопасность, владимир зеленский, джо байден, николаевская область, вооруженные силы украины, энтони блинкен, сша, нато, сергей лебедев
Украина, F-16, Безопасность, Владимир Зеленский, Джо Байден, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Энтони Блинкен, США, НАТО, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области

Подполье: в Николаевской области ударили по аэродрому для переданных Киеву F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. В Николаевской области нанесли удар по аэродрому подскока для переданных Украине истребителей F-16, сообщил РИА Новости координатор местного сопротивления Сергей Лебедев.
"Со стороны Мартыновки громыхнуло хорошо <...> После двух прилетов идет периодически вторичная детонация. Попали точно в цель. Сейчас слабые взрывы, чего-то калибром поменьше", — сказал он.
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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4 августа, 09:38
По данным подполья, Мартыновку подготовили как аэродром подскока для F-16. Уточняется, что там находятся ракеты для истребителей и летный состав, в том числе иностранцы.
О прибытии этих самолетов на Украину накануне заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.
Кроме того, на минувшей неделе газета Telegraph писала, что украинские летчики уже совершили первые вылеты на F-16, они использовались в качестве "средств противовоздушной обороны".
Полет F-16 над Одессой - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Над Одессой заметили истребитель F-16
4 августа, 17:42

Отправка на Украину истребителей F-16

Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что Вашингтон и союзники начали отправку Киеву американских истребителей. Тогда же он указал, что эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.
По данным газеты Wall Street Journal, Соединенные Штаты планируют оснастить передаваемые Украине F-16 ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом в материале отмечается, что американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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1 августа, 14:46
 
УкраинаF-16БезопасностьВладимир ЗеленскийДжо БайденНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныЭнтони БлинкенСШАНАТОСергей Лебедев
 
 
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