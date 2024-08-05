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Пять солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино, сообщил Рогов
Пять солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.08.2024
Пять солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино, сообщил Рогов
Пятеро украинских солдат сдалось в плен на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:34
2024-08-05T10:34
2024-08-05T10:36
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Пятеро украинских солдат сдалось в плен на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На ореховском направлении севернее Работино отделение ВСУ перешло на мирную сторону. Они сдались без боя. Это пять человек, которых ранее мобилизовали и за считанные дни бросили на убой на передовую. Когда наши штурмовики подошли к их опорному пункту и предложили сложить оружие, те не раздумывая согласились, так как не захотели умирать за кровавый режим Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ сейчас находятся в безопасности. В минувшую пятницу Минобороны РФ сообщало, что за неделю 59 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским войскам.
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работино, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Работино, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Пять солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино, сообщил Рогов
Рогов: пять украинских солдат сдались в плен на Ореховском направлении