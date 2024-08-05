Рейтинг@Mail.ru
Пять солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 05.08.2024 (обновлено: 10:36 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/plen-1964087021.html
Пять солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино, сообщил Рогов
Пять солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.08.2024
Пять солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино, сообщил Рогов
Пятеро украинских солдат сдалось в плен на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:34
2024-08-05T10:36
специальная военная операция на украине
работино
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Пятеро украинских солдат сдалось в плен на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На ореховском направлении севернее Работино отделение ВСУ перешло на мирную сторону. Они сдались без боя. Это пять человек, которых ранее мобилизовали и за считанные дни бросили на убой на передовую. Когда наши штурмовики подошли к их опорному пункту и предложили сложить оружие, те не раздумывая согласились, так как не захотели умирать за кровавый режим Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ сейчас находятся в безопасности. В минувшую пятницу Минобороны РФ сообщало, что за неделю 59 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским войскам.
https://ria.ru/20240731/shturmoviki-1963064190.html
работино
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
работино, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Работино, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Пять солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино, сообщил Рогов

Рогов: пять украинских солдат сдались в плен на Ореховском направлении

© AP Photo / Alastair GrantУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Пятеро украинских солдат сдалось в плен на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На ореховском направлении севернее Работино отделение ВСУ перешло на мирную сторону. Они сдались без боя. Это пять человек, которых ранее мобилизовали и за считанные дни бросили на убой на передовую. Когда наши штурмовики подошли к их опорному пункту и предложили сложить оружие, те не раздумывая согласились, так как не захотели умирать за кровавый режим Зеленского", - сказал Рогов.
По его словам, сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ сейчас находятся в безопасности.
В минувшую пятницу Минобороны РФ сообщало, что за неделю 59 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским войскам.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ
31 июля, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала