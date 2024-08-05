https://ria.ru/20240805/plen-1964087021.html

Пять солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино, сообщил Рогов

Пять солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.08.2024

Пять солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино, сообщил Рогов

Пятеро украинских солдат сдалось в плен на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:34

2024-08-05T10:34

2024-08-05T10:36

специальная военная операция на украине

работино

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Пятеро украинских солдат сдалось в плен на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На ореховском направлении севернее Работино отделение ВСУ перешло на мирную сторону. Они сдались без боя. Это пять человек, которых ранее мобилизовали и за считанные дни бросили на убой на передовую. Когда наши штурмовики подошли к их опорному пункту и предложили сложить оружие, те не раздумывая согласились, так как не захотели умирать за кровавый режим Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ сейчас находятся в безопасности. В минувшую пятницу Минобороны РФ сообщало, что за неделю 59 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским войскам.

https://ria.ru/20240731/shturmoviki-1963064190.html

работино

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

работино, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область